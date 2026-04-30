TRAŽI TRAJAN MIR

Zelenski traži objašnjenje za primirje: 'Je li to samo pauza za paradu u Moskvi ili nešto više?'

Piše HINA,
Ukrajinski predsjednik poručio da traži dugoročni prekid vatre i trajni mir, dok se iz Moskve spominje ograničeno primirje oko 9. svibnja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij zatražio je od SAD-a objašnjenje o prijedlogu Moskve o prekidu vatre koji počinje 9. svibnja. Pišući na društvenim mrežama u četvrtak, Zelenskij je rekao: "Razjasnit ćemo o čemu se točno radi - o nekoliko sati osiguranja za paradu u Moskvi ili nečem više". "Naš prijedlog je dugoročni prekid vatre, pouzdana i zajamčena sigurnost za ljude i trajni mir", napisao je ukrajinski predsjednik.  On je naložio svom timu da stupi u kontakt s američkom stranom. 

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom prethodne večeri o ograničenom prekidu vatre.

Putin je otvoren za primirje tijekom nadolazećih komemoracija Drugog svjetskog rata, rekao je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov. 

Rusija tradicionalno obilježava pobjedu nad nacističkom Njemačkom 9. svibnja.

