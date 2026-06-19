Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij opisao je oružane snage svoje zemlje kao praktički "drugu najsnažniju vojsku NATO-a". Zelenskij je rekao novinarima da "nas NATO treba", izvijestio je u petak portal Hromadske. Dodao je da je to već činjenica koju prepoznaju svi čelnici NATO zemalja. Zelenskij je rekao da je ukrajinska vojska dokazala da je dorasla ruskim oružanim snagama, koje se uvelike smatraju drugom najmoćnijom vojskom na svijetu. Ukrajina nije članica NATO saveza, u kojem najsnažniju vojsku ima SAD. Jedan od proglašenih ratnih ciljeva Moskve je spriječiti pristup Kijeva zapadnom vojnom savezu.

Zelenskij je također ustvrdio da će ruski predsjednik Vladimir Putin ostati u Kremlju do svoje smrti, s ciljem obnove Sovjetskog Saveza, koji se raspao 1991. godine.

"Bez Ukrajine, to je nemoguće, i zato je je to tako teško za nas, dragi Ukrajinci", rekao je.