Želi izbjeći izručenje: Hrvatu s liste najtraženijih su zabranili pozive iz Madrida, zove sve žive

Foto: Europol/Policia Nacional

Pritvorenici u zatvoru Soto del Real imaju dozvolu korištenja telefona, no kako kaže naš izvor, Josip Mihajlović je zvao i 50 puta na dan, zbog čega su mu zabranili telefon. Uz to, on ne želi da ga se izruči Hrvatskoj

Josip Mihajlović (26), kojem u Hrvatskoj prijeti odsluženje zatvorske kazne od 4 i pol godine zbog pokušaja ubojstva taksista hicima iz pištolja, nalazi se u pritvoru pored Madrida gdje se nada da će lokalni odvjetnik spriječiti njegovo izručenje, doznaju 24sata od izvora iz španjolskog pravosuđa.