Želiš raditi u vodećoj kompaniji nakon faksa? Prijave do 28.4.!

Upravo završavaš svoje fakultetsko obrazovanje i razmišljaš o prvom poslu? Želiš raditi u vodećoj kompaniji u Hrvatskoj i zanima te naftna industrija? Volio bi da te u tvom radu usmjerava mentor i da prođeš kroz jednogodišnju edukaciju u kojoj možeš naučiti sve što je potrebno za dobar početak karijere? Veselilo bi te da uz sve to imaš i stimulativna primanja i mogućnost stalnog zaposlenja? INA ima rješenje!



Prijave za jubilarni deseti po redu natječaj Growww u sklopu kojeg INA zapošljava mlade talente na jednogodišnji staž i daje im priliku da svoju karijeru započnu u jednoj od vodećih kompanija u Hrvatskoj su još uvijek otvorene! Ove godine primamo kandidate iz različitih područja: naftnog inženjerstva, geologije, kemijskog inženjerstva, ekonomije, elektrotehnike/informatike, strojarstva i građevine. Growww nije samo pripravnički program – to je posao s punim radnim vremenom i stimulativnim primanjima. Tijekom jednogodišnjeg staža pred pripravnike se postavljaju izazovni poslovni ciljevi, a svakom Growww pripravniku dodijeljen je iskusni stručnjak – mentor uz čije vodstvo rješavaju poslovne zadatke i dostižu zadane ciljeve, dok kroz program poslovne edukacije stječu nova znanja i vještine s ciljem upoznavanja svih djelatnosti kompanije i širokog spektra poslovnih događanja, kao i Ininih rafinerijskih postrojenja i naftno - plinskih pogona.



Svi zainteresirani kandidati koji odgovaraju traženim stručnim profilima te imaju do jednu godinu radnog iskustva, pozvani su da se putem prijave na natječaj do 28. travnja 2019. na www.ina.hr/growww.