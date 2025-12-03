Dok nekoliko ukrasa i lampica u unutrašnjosti ne bi trebalo predstavljati nikakav problem, opsežnije ukrašavanje vanjskog dijela auta, se definitivno ne preporučuje
Želite da vam auto svijetli kao Betlehem? Samo ne idite na cestu. Evo kakva je kazna za to
Predblagdansko vrijeme donosi svjetlucave ulice, ukrašene trgovine i domove, a sve više građana želi božićni ugođaj prenijeti i na vlastite automobile. Lampice, reflektirajući magneti i razni svjetleći dodaci sve češće se mogu vidjeti na karoserijama vozila, posebno zahvaljujući jeftinim proizvodima dostupnim putem internetskih trgovina iz Kine.
Iako ovakvi ukrasi izgledaju veselo i privlače poglede prolaznika, stručnjaci upozoravaju na ozbiljne opasnosti. Svjetlosne dekoracije mogu dekoncentrirati druge vozače, odvraćajući pažnju s ceste, ali i blokirati signalne lampice na vozilu. Posljedica toga mogu biti prometne nesreće i ugrožavanje sigurnosti svih sudionika u prometu.
Dok nekoliko ukrasa i lampica u unutrašnjosti ne bi trebalo predstavljati nikakav problem, opsežnije ukrašavanje vanjskog dijela auta, kakvo u posljednje vrijeme sve češće viđamo na cestama i na društvenim mrežama definitivno se ne preporučuje
Osim sigurnosnog rizika, postavljanje dodatnih lampica na automobil je i zakonski problem. "Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, propisani su uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motornim i priključnim vozilima i osim navedenih propisanih uređaja, na motornim i priključnim vozilima ne smiju biti postavljeni drugi uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju", stav je policije.
U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, prekršaji vezani uz dodatne lampice na vozilima opisani su u članku 42. stavku 1.i 3. gdje je propisano da "na vozilima ne smiju biti postavljeni nikakvi drugi uređaji za osvjetljavanje, označavanje i davanje svjetlosnih znakova, osim onih propisanih posebnim propisom", a to uključuje i bilo kave dodatne lampice u boji sprijeda ili lampice bijele boje straga. Istim je člankom zakona propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 60,00 eura kazniti za prekršaj vozač vozila koje je opremljeno suprotno odredbama tog članka.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+