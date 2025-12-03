Želite da vam auto svijetli kao Betlehem? Samo ne idite na cestu. Evo kakva je kazna za to

Predblagdansko vrijeme donosi svjetlucave ulice, ukrašene trgovine i domove, a sve više građana želi božićni ugođaj prenijeti i na vlastite automobile. Lampice, reflektirajući magneti i razni svjetleći dodaci sve češće se mogu vidjeti na karoserijama vozila, posebno zahvaljujući jeftinim proizvodima dostupnim putem internetskih trgovina iz Kine.

Foto: Čitatelj 24sata

Iako ovakvi ukrasi izgledaju veselo i privlače poglede prolaznika, stručnjaci upozoravaju na ozbiljne opasnosti. Svjetlosne dekoracije mogu dekoncentrirati druge vozače, odvraćajući pažnju s ceste, ali i blokirati signalne lampice na vozilu. Posljedica toga mogu biti prometne nesreće i ugrožavanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

Dok nekoliko ukrasa i lampica u unutrašnjosti ne bi trebalo predstavljati nikakav problem, opsežnije ukrašavanje vanjskog dijela auta, kakvo u posljednje vrijeme sve češće viđamo na cestama i na društvenim mrežama definitivno se ne preporučuje

Osim sigurnosnog rizika, postavljanje dodatnih lampica na automobil je i zakonski problem. "Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, propisani su uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motornim i priključnim vozilima i osim navedenih propisanih uređaja, na motornim i priključnim vozilima ne smiju biti postavljeni drugi uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju", stav je policije.





U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, prekršaji vezani uz dodatne lampice na vozilima opisani su u članku 42. stavku 1.i 3. gdje je propisano da "na vozilima ne smiju biti postavljeni nikakvi drugi uređaji za osvjetljavanje, označavanje i davanje svjetlosnih znakova, osim onih propisanih posebnim propisom", a to uključuje i bilo kave dodatne lampice u boji sprijeda ili lampice bijele boje straga. Istim je člankom zakona propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 60,00 eura kazniti za prekršaj vozač vozila koje je opremljeno suprotno odredbama tog članka.

