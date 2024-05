Željka je prvi slavonski ženski čajo: ’Sve najbolje čaje dolaze iz Ivankova. Valjda mi je to u krvi'

Jede, pije i očima šara, to je čajo, bećarina prava. Obično ovim stihovima tamburaši poprate dolazak svadbenog čaje među mladence i svatove. No ono čemu su prije tjedan dana svjedočili uzvanici u jednim vinkovačkim svatovima, kod mladenaca Gorana i Lucije, zahtijeva malu izmjenu spomenutih stihova u “Pjeva, vriska i očima šara, to je čajuša, Šokica prava” jer je Željka Lončarević (37) iz Ivankova prvi put prekršila narodni običaj da svatovima “upravlja” čajo. Naime, ona je postala prvi slavonski ženski čajo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.