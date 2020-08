Željko Kolar predao potpise: 'Čeka nas puno posla do cilja, to je novi SDP za novu Hrvatsku'

Željko Kolar je rekao u petak da je sretan i ponosan na kolege, ne samo one koji su s njim došli na predavanje kandidature, nego na sve na terenu koji su odgovorili na poziv da se okupe oko novog SDP-a

<p>Krapinsko-zagorski župan <strong>Željko Kolar</strong> predao je u petak kandidaturu za predsjednika SDP-a i tom prilikom poručio da neće iznevjeriti članstvo na putu stvaranja novog SDP-a kao moderne stranke lijevog centra.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kolar je u šest dana prikupio 3121 potpis za kandidaturu u sedam županijskih organizacija. Kandidacijski rokovi za prikupljanje potpisa počeli su teći 17. kolovoza, a izbori za predsjednika održat će se 26. rujna. Za kandidaturu za predsjednika stranke treba prikupiti potporu najmanje tri županijske organizacije ili 500 potpisa članova SDP-a.</p><p>Kolar je rekao da je sretan i ponosan na svoje stranačke kolegice i kolege, ne samo one koji su s njim došli na predavanje kandidature, nego na sve na terenu koji su odgovorili na poziv da se okupe oko novog SDP-a, gdje se umjesto sukoba traži okupljanje.</p><p>- To je za mene ogromna obaveza jer znam i siguran sam da ih zajedno sa stranačkim kolegama nećemo iznevjeriti na putu stvaranja novog SDP-a kao moderne stranke lijevog centra - poručio je na konferenciji za novinare u središnjici stranke.</p><h2>Čeka nas puno posla</h2><p>Dodao je kako ih u budućnosti čeka stvaranje pravednog društva, gdje će biti zajamčena jednakost pred zakonima za sve, gdje će se brinuti o svim ljudima koji žive od svog rada - radnicima, obrtnicima i poduzetnicima, OPG-ovcima, te provodeći socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu politiku jasno predstaviti politike SDP-a.</p><p>- Čeka nas puno posla, svjesni smo toga, ali smo isto tako uvjereni da ćemo uz ljude koji su okupljeni i koje ćemo još okupiti u našem timu doći do cilja, a to je novi SDP za novu Hrvatsku - istaknuo je Kolar.</p><p>Poručio je da računa na sve ljude u SDP-u bez obzira koga će podržati za predsjednika stranke jer im trebaju svi stručni sposobni ljudi koji su ostvarili rezultate. "Samo na taj način ne dijeleći se, već okupljajući se, možemo stvoriti novi SDP", naglasio je.</p><p>SDP je, kaže, demokratska stranka i mora biti spremna čuti različita mišljenja i argumente kako bi onda zajedno došli do najboljeg mogućeg rješenja koje će poslije provesti u djelo.</p><p>- Često se puno pričalo, a malo radilo. Mi ćemo puno razgovarati, ali i raditi - poručio je Kolar.</p>