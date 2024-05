'Željko Runje ne nalazi se pod sankcijama SAD-a i EU, otkaz u Rosneftu dao je pravovremeno'

Željko Runje je putem odvjetnika zatražio ispravak informacija navedenih u članku 'Zoran Milanović sastao se s naftašem pod sankcijama?' objavljenom 7. travnja na portalu 24sata. Ispravak donosimo u cijelosti:

- Radi ispravka navoda ističe se kako su dijelovi naprijed navedenog spornog članka u odnosu na g. Željka Runje netočni. Ističe se da su netočni navodi spornog članka u kojem se navodi slijedeće: 'Sve zemlje zapada su ga stavile po sankcije', '1. Je li trgovanje utjecajem ako predsjednik Republike, u konkretnom slučaju Ti Zorane Milanoviću, osobno traži od državnih i privatnih banaka da otvore račun njegovom rođaku koji je pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom? 2. Što si dobio kao protučinidbu za taj angažman?'

Nadalje, navod iz spornog članka i to: 'Runje je bio u upravljačkom vrhu tvrtke i to u ožujku 2022. kad je postao prvi Hrvat kojem je Zapad nametnuo sankcije zbog Rusije. Kako kaže Večernji list, zbog Rusije su ga sankcionirale sve zapadne zemlje koje su ga morgle staviti na listu, a Velika Britanija i zbog pomoći ruskom režimu', 'Taj susret s Runjom koji je sankcionirana osoba s vezama u Kremlju, na koji se poziva Butković, nije nigdje javno objavljen, a Večernjem je to potvrdilo više izvora. Ne zna se o čemu su u tome susretu razgovarali, no Butković optužuje Milanovića i da je lobirao u hrvatskim bankama da se sankcioniranom Runji otvori račun. Večernji saznaje kako Runji jest otvoren račun u jednoj od banaka - Kent banci pod turskim vlasništvom. Navodno se o tome razgovaralo i s turskim predsjednikom Erdoganom tijekom njegovog posjeta u Zagrebu 2022. godine'.

Naime, neistinite su i netočne gore navedene informacije jer za gospodina Runju predsjednik Zoran Milanović nije tražio nikakove usluge, a pogotovo ne otvaranje računa u banci. Predsjednik Milanović ništa nije dobio kao protučinidbu za angažman, a angažmana nije niti bilo. Prema saznanju gospodina Runje pri sastanku Predsjednika Milanovića i Predsjednika Erdogana nije bilo govora o otvaranju računa u Kent banci. Gospodin Runje nije pod sankcijama SAD-a, niti Europske Unije, jer je pravodobno dao otkaz u ruskoj kompaniji Rosneft i to 12.5.2022. i napustio Rusiju, a kako su SAD i EU zahtijevali od svojih građana. Zašto je ostao na listi sankcioniranih osoba Velike Britanije gospodin Runje ne zna, no pretpostavlja da je to iz razloga što web stranica Rosnefta nije na vrijeme osvježena i nepravilno je pokazivala gospodina Runju kao člana upravnog tijela, odnosno kao da i dalje radi tamo, te da se radi o grešci tijela u Velikoj Britaniji koja o navedenom odlučuju, a koja od gospodina Runje prije sastavljanja sankcija nisu zatražila nikakovo očitovanje ili mu uputili upit o pogledu njihova statusa u tvrtki Rosnjeft ili su mu dali instrukcije što da radi, kao što su to učinili SAD i Eu. Isti je apolitična osoba, poslovni čovjek i u Rusiji je bio angažiran putem svoje američke kompanije ExxonMobil, te bivšeg rukovodećeg djelatnika iste, kasnije državnog tajnika SAD-a Rexa Tillersona, američki je, te hrvatski državljanin, a bio je angažiran na projektima gdje su osim Rosnjefta udjele imali amerikanci, japanci, indijci, British Petroleum i Quatar investment fund,a prije rata u Ukrajini. Treba napomenuti da su osim ruske držav vlasništvo Rosnefta imali i British Petroleum, te Quatar investment fund koji udjele ima i dan danas. Gospodin Runje nikada nije pomagao ruskom režimu u Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje u svijetu te nema 'veze' u Kremlju - navode pravni zastupnici Željka Runje.