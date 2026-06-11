Prema pisanju Financial Timesa, u raspravama se razmatra smanjenje ovlasti šefice EU diplomacije Kaje Kallas i jačanje uloge Europske komisije i država članica.
SMANJENJE OVLASTI
Zemlje Unije žele preustrojiti diplomatske službe Europe
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Francuska i Njemačka raspravljaju o prijedlozima za preuređenje 15-godišnje diplomatske službe EU kako bi se poboljšao odgovor Unije na geopolitičke krize, izvijestio je u četvrtak Financial Times. Pariz, Berlin i drugi glavni gradovi razmatraju mogućnosti koje uključuju oduzimanje ovlasti glavnoj diplomatkinji EU-a Kaji Kallas i njezinoj Službi za vanjsko djelovanje (EEAS).Služba raspolaže s proračunom od milijardu eura godišnje.
Njezine ovlasti vratile bi se Europskoj komisiji i državama članicama, izvijestio je FT, citirajući pet visokih dužnosnika koji su izvijestili o tim raspravama.
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