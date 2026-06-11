Obavijesti

News

Komentari 1
SMANJENJE OVLASTI

Zemlje Unije žele preustrojiti diplomatske službe Europe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zemlje Unije žele preustrojiti diplomatske službe Europe
Foto: Kuba Stezycki

Prema pisanju Financial Timesa, u raspravama se razmatra smanjenje ovlasti šefice EU diplomacije Kaje Kallas i jačanje uloge Europske komisije i država članica.

Francuska i ​Njemačka ⁠raspravljaju o prijedlozima za ⁠preuređenje 15-godišnje diplomatske službe ⁠EU kako bi se ​poboljšao odgovor Unije na geopolitičke krize, izvijestio je u četvrtak Financial Times. Pariz, Berlin i ⁠drugi glavni gradovi razmatraju mogućnosti koje uključuju ⁠oduzimanje ovlasti ‌glavnoj ⁠diplomatkinji ⁠EU-a Kaji Kallas ⁠i njezinoj Službi za vanjsko djelovanje (EEAS).Služba raspolaže s proračunom od milijardu eura godišnje.

'JAČI MEHANIZAM KONTROLE' Pet zemalja EU-a traži reformu proširenja: Žele ograničavanje prava glasa budućih članica
Pet zemalja EU-a traži reformu proširenja: Žele ograničavanje prava glasa budućih članica

Njezine ovlasti vratile bi se ⁠Europskoj komisiji i ‌državama članicama, izvijestio je FT, ​citirajući pet visokih dužnosnika koji su izvijestili o tim raspravama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju
ZAGORSKI WATERGATE

Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju

Inženjer informatike iz Oroslavja, aktivist i lokalni vijećnik (1991.) naizgled je bio samo još jedan mladić iz Zagorja, sve dok 2021. nije objavio tajnu audio snimku koja je potresla hrvatsku političku scenu, a o kojoj je prvi ekskluzivno pisao Ivan Pandžić za 24sata
VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske
SVE SE ZABIJELILO

VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske

HRVATSKA - Snažno nevrijeme koje je tijekom srijede poharalo Sloveniju stiglo je tijekom večeri i u Hrvatsku. Na sjeveru zemlje lokalno je pala tuča, uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar. DHMZ je za više regija izdao upozorenja zbog mogućnosti novih grmljavinskih nevremena i bujičnih poplava.
VIDEO Trump: 'Danas ćemo vrlo žestoko napasti Iran'. Iranski predsjednik: 'To je očajno!'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Trump: 'Danas ćemo vrlo žestoko napasti Iran'. Iranski predsjednik: 'To je očajno!'

Američka vojska pokrenula je odmazdu nakon što je, prema tvrdnjama Washingtona, Iran srušio helikopter Apache u Hormuškom tjesnacu. Teheran poručuje da će odgovoriti na svaki novi napad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026