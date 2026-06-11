Zemlje Unije žele preustrojiti diplomatske službe Europe

Francuska i ​Njemačka ⁠raspravljaju o prijedlozima za ⁠preuređenje 15-godišnje diplomatske službe ⁠EU kako bi se ​poboljšao odgovor Unije na geopolitičke krize, izvijestio je u četvrtak Financial Times. Pariz, Berlin i ⁠drugi glavni gradovi razmatraju mogućnosti koje uključuju ⁠oduzimanje ovlasti ‌glavnoj ⁠diplomatkinji ⁠EU-a Kaji Kallas ⁠i njezinoj Službi za vanjsko djelovanje (EEAS).Služba raspolaže s proračunom od milijardu eura godišnje.

Njezine ovlasti vratile bi se ⁠Europskoj komisiji i ‌državama članicama, izvijestio je FT, ​citirajući pet visokih dužnosnika koji su izvijestili o tim raspravama.