Žena (29) pala s traktora kod Šibenika: Teško je ozlijeđena

Policija je objavila detalje nesreće u mjestu Podumci kod Šibenika u kojoj je žena (29) teško ozlijeđena.

- U nedjelju oko 11,30 sati 52-godišnjak je upravljajući traktorom bez registarskih oznaka s priključnom prikolicom ručne izrade, dok je 29-godišnja putnica sjedila na lijevom blatobranu zadnjeg kotača na mjestu koje nije predviđeno za prijevoz putnika, na makadamskom putu kotačem prešao preko kamena, uslijed čega putnica gubi ravnotežu te pada na tlo, u kojem trenutku kotač traktora prelazi preko tijela 29-godišnjakinje - navodi policija.

U Općoj bolnici u Šibeniku 29-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

- Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 52-godišnjaka podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok će zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv istog biti podnesen optužni prijedlog - zaključuje policija.