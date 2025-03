Žena (71) koju je policija u Gorici odgurnula i srušila na pod: 'Kći je vikala - majko ubijaju me!'

Video na kojem je vidljivo grubo postupanje policije prema dvjema gospođama na Dječjem fašniku u Velikoj Gorici, proširio se društvenim mrežama. Na njemu su majka (71) i kći (49), a drama se odvijala 22. veljače.

Obje su kažnjene zbog narušavanja javnog reda i mira, a starija žena, kako prenosi Nova TV, nekoliko dana kasnije otišla je liječniku, gdje je ustanovljeno da su joj slomljena tri rebra.

- Krenuli su prema njoj. Ja sam rekla policajki da mi je kćerka psihički bolesnik, to sam rekla i policajcima. Onda sam prišla, molila da je puste, da je ne diraju. Međutim, oni su me odgurnuli. Pala sam na zemlju, kada sam se pridignula, ona je već ležala na podu. Obojica su legli na nju. Ona je vikala: 'Majko, ubijaju me, ubijaju me - rekla je Dobrila Cicmanović za Novu TV. U suzama je dodala da se prestrašila.

Slučaj je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Rekao je da mu je žao što se to dogodilo.

- Policija nije samoinicijativno tamo došla - rekao je Božinović. Nova TV javlja da su dvije žene držale ponije, a da zato nisu imale dozvolu, te je zbog toga pozvana policija.

Iz zagrebačke policije su kratko rekli da su zaprimili nova saznanja o navedenom događaju 'slijedom čega policijski službenici Policijske uprave zagrebačke zajedno s policijskim službenicima ustrojstvene jedinice nadležne za unutarnju kontrolu prikupljaju dodatne obavijesti u cilju utvrđivanja okolnosti uporabe sredstava prisile'.