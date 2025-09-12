Uzeli zlato, novac i auto. Žena bivšeg senatora jecala, sudac nije nasjeo. Dobila 4,5 godina

Nadine Menendez, supruga bivšeg moćnog američkog senatora Roberta Menendeza, osuđena je u četvrtak na četiri i pol godine zatvora zbog svoje ključne uloge u korupcijskoj shemi koja je uključivala mito u obliku gotovine, zlatnih poluga i luksuznog automobila. U dramatičnom obraćanju sudu prije izricanja presude, 58-godišnja Menendez je jecajući pokušala svaliti krivnju na svog supruga, opisujući ga kao manipulativnog lažljivca, no sudac je ostao nepokolebljiv, poručivši joj da nije bila nevini promatrač.

Presuda, koju je izrekao američki okružni sudac Sidney H. Stein u Manhattanu, označava konačni pad para koji je godinama uživao u plodovima političke moći, zamijenivši javni interes za osobno bogaćenje. Nadine Menendez proglašena je krivom još u travnju po svim točkama optužnice, uključujući podmićivanje, prijevaru i djelovanje kao strani agent.

"Povez je pao s očiju, on nije moj spasitelj"

Foto: Jeenah Moon

U govoru koji je prethodio presudi, Nadine Menendez prikazala je sebe kao žrtvu suprugove moći i utjecaja. Stojeći pred sucem u tamnoplavom odijelu, kroz suze je izjavila: "Stavila sam svoj život u njegove ruke, a on me vukao kao lutku."

Tvrdila je da je slijepo vjerovala suprugu, bivšem predsjedniku utjecajnog Senatskog odbora za vanjske poslove. "Bio je moj Bog. Osjećala sam se sigurno prateći ga kroz život. Bio je jedan od najmoćnijih ljudi u najmoćnijoj zemlji na svijetu i nije bilo šanse da bi me odveo na krivi put ili tražio da učinim nešto ilegalno. Barem sam tako mislila", rekla je. "Povez mi je pao s očiju. Sada znam da on nije moj spasitelj. On nije čovjek za kojeg sam mislila da jest."

Unatoč oštrim riječima upućenim suprugu, koji već služi 11-godišnju zatvorsku kaznu, novinarima je ispred sudnice potvrdila da se ne planira razvesti.

Zlato, gotovina i luksuzni Mercedes

Foto: Jeenah Moon

Tužitelji su tijekom suđenja opisali Nadine kao "ključnu kariku" i "posrednicu" u korupcijskoj shemi koja je trajala od 2018. do 2023. godine. Ona je, prema optužnici, povezivala supruga s trojicom poslovnjaka iz New Jerseyja – Waelom Hanom, Fredom Daibesom i Joseom Uribeom, koji su zauzvrat davali mito.

Tijekom pretrage njihovog doma 2022. godine, agenti FBI-a otkrili su nevjerojatne dokaze: više od 450.000 eura u gotovini, skrivenih u omotnicama, odjeći i sefu, te zlatne poluge vrijedne preko 140.000 eura. U garaži je bio parkiran i luksuzni Mercedes-Benz kabriolet, koji je, prema svjedočenju, bio mito od Uribea.

U zamjenu za te "darove", senator Menendez koristio je položaj kako bi pomogao egipatskoj vladi, osiguravajući im vojnu pomoć, te se miješao u savezne i državne istrage protiv svojih poslovnih suradnika. Tužitelji su istaknuli kako je Nadine bila duboko upletena, prenoseći poruke i dogovarajući sastanke. Jedan od dokaza bila je i njezina poruka suprugu nakon što je dobila automobil: "Čestitam, ljubavi mog života, ponosni smo vlasnici Mercedesa iz 2019.", uz fotografiju vozila.

"Niste bili nevini promatrač"

Iako su tužitelji tražili kaznu od najmanje sedam godina zatvora, a smjernice su predviđale i do 17 godina, sudac Stein odlučio se za blažu kaznu. Kao olakotne okolnosti naveo je njezino teško djetinjstvo u Libanonu, zlostavljanja u prethodnim vezama, dob i borbu s rakom dojke. Međutim, bio je izričit u ocjeni njezine uloge. Odbacio je tezu obrane da je bila "nevini promatrač", kao i tezu s suđenja njezinom suprugu da je ona bila "glavna pokretačka snaga zavjere".

"Znali ste što radite. Vaša uloga bila je svrhovita", rekao joj je sudac Stein. Naglasio je da je zatvorska kazna nužna radi općeg odvraćanja. "Ljudi moraju shvatiti da postoje posljedice", zaključio je. Osim zatvorske kazne od 54 mjeseca, izrečene su joj i tri godine nadziranog puštanja na slobodu.

Nadine Menendez neće odmah ići u zatvor. Sudac joj je odobrio odgodu do 10. srpnja 2026. godine kako bi mogla završiti potrebne medicinske postupke povezane s liječenjem raka. Njezini odvjetnici, kako prenosi Reuters, najavili su žalbu na presudu, čime se nastavlja sudska saga koja je srušila jednog od najdugovječnijih američkih političara i njegovu obitelj.