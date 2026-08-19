Žena iz Pitomače osvojila preko 110.000 € na Lutriji: 'Ovo mi je treći listić u životu. U šoku sam'

Ponekad se doista može reći - treća sreća. Dobitnica iz Pitomače Eurojackpot je odigrala svega tri puta. Prvi put osvojila je 20 eura, drugi put manji dobitak, a treći joj je donio iznos koji će dugo pamtiti, čak 113.041,60 eura.

Od lutrijskih igara odlučila se upravo za Eurojackpot, a brojeve je birala sama. Tako je bilo i s listićem uplaćenim za 10 eura na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Gajevoj 39 u Pitomači, koji joj je donio dobitak 5 vrijedan 113.041,60 eura.

Je li među dobitnicima, odlučila je provjeriti SMS porukom. Kada joj je stigao odgovor da je osvojila više od 100.000 eura, prva reakcija bila je nevjerica.

- Bila sam u šoku. Rezultate sam nakon toga provjeravala više puta jer jednostavno nisam mogla vjerovati da je stvarno. Od adrenalina tu noć gotovo nisam ni spavala - ispričala je dobitnica.

Sretnu vijest prvo je podijelila sa suprugom i bratom. I njihove su reakcije, kaže, bile vrlo slične njezinoj, isprva nevjerica, a zatim veliko veselje.

Nakon što su se prvi dojmovi malo slegnuli, stigli su i planovi. Dobitak će iskoristiti za obnovu kuće i kupnju automobila, a nakon ovog iskustva namjerava i dalje igrati Eurojackpot.

- Uvijek sam vjerovala da ću jednom osvojiti. A ako ne igraš, ne možeš ni osvojiti - zaključila je dobitnica.

Večeras je novo izvlačenje igre Loto 7 u kojem jackpot iznosi 2.000.000,00 eura. U četvrtak je novo kolo Lota 6 u kojem se igra za jackpot u iznosu od 170.000,00 eura. Eurojackpot ovog petka iznosi 31.000.000,00 eura