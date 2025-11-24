Žena iz Siska prijetila djeci i pucala iz plinskog pištolja. Sve zbog snjegovića?! U zatvoru je

Ženi (53) iz Siska određen je istražni zatvor nakon što je prijetila troje maloljetnih osoba i pucala iz plinskog pištolja, objavio je DORH. Iz pištolja je pucala zbog nezadovoljstva njihovim ponašanjem. Ispitana je u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku zbog sumnje na prijetnju.

Državno odvjetništvo sumnja da je žena (53) u petak, 21. studenog, zaprijetila troje djece (rođene 2011. i 2012. godine) ubojstvom s namjerom da ih zastraši. Nakon toga, dok su se djeca udaljavala, iz plinskog je pištolja ispalila tri hica u zrak. Prema priopćenju, njezine riječi i postupci kod djece su izazvali strah za vlastiti život i sigurnost.

Nakon ispitivanja, nadležno državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Sisku određivanje istražnog zatvora. Sudac je prijedlog prihvatio te je osumnjičenici odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

Žena je naljutilo, kako Index doznaje neslužbeno, to što su djeca srušila snjegovića kojeg je napravila.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga suda, obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 53-godišnjakinja koristi. Pronađen je i od nje oduzet prijavljeni plinski pištolj i 29 komada streljiva. Dodatno, pretragom su pronađena i od 81-godišnjeg ukućana oduzeta dva plinska pištolja, jedan onesposobljeni pištolj i 139 komada streljiva. U tom slučaju još traje kriminalističko istraživanje.