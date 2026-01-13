Žena preminula, a muškarac u bolnici nakon trovanja. Ovo su simptomi trovanja monoskidom

Muškarac (60) i žena (67) otrovali su se ugljičnim monoksidom u noći s nedjelje na ponedjeljak između 22 i 10.45 sati u mjestu Luka u Zaprešiću. Članovi su iste obitelji i vlasnici obiteljske kuće, objavila je zagrebačka policija.

U isto vrijeme, u kući je bio i 35-godišnji član obitelji koji ih je pronašao i pozvao liječničku pomoć. Žena je preminula, a muškarcu su pružili liječničku pomoć u KBC-u Sveti Duh i zadržali ga na liječenju. Utvrdili su da je lakše ozlijeđen, a tijelo žene prevezli su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Liječničku pomoć pružili su i 35-godišnjaku, za kojeg su utvrdili da nije ozlijeđen.

Očevid će obaviti u utorak.

Savjeti i preporuke policije

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, odnosno u sezoni grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, povećava se opasnosti od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), a time i mogućih ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta. Korištenje neispravnih ili neodržavanih plinskih trošila i dimnjaka, može imati smrtnu posljedicu za ukućane koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti zbog „tihog ubojice“.



Na području Policijske uprave zagrebačke u prošloj 2025. godini bilježimo šest događaja u kojima su zbog trovanja plinom ukupno dvije osobe lakše ozlijeđene, a dvije teže dok su tri osobe smrtno stradale.



Tijekom 2024. godine zabilježili smo pet događaja u kojima su ukupno tri osobe lakše ozlijeđene.



Promatrajući razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. studenoga 2025. na području Policijske uprave zagrebačke evidentirana su 33 događaja u kojima su zbog trovanja plinom ozlijeđene ukupno 24 osobe, od čega 21 osoba lakše, a tri teže, dok je ukupno devet osoba smrtno stradalo.



Kako bismo smanjili mogućnost takvih tragičnih događaja i kako bi ova sezona grijanja prošla bez poteškoća, građanima dajemo jednostavne, ali ključne savjete i preporuke:



redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje

ne zaključavajte kupaonicu za vrijeme tuširanja ako koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla pružiti pomoć

obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak

instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima

ako ste u mogućnosti, zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska koja su sigurnija za uporabu

redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin

nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto

Preventivni savjeti



budite svjesni da se „miris“ CO ne može „osjetiti“ te kako se simptomi trovanja CO povećavaju, svakim slijedećim trenutkom postajete sve više zbunjeni, a time manje sposobni racionalno prosuđivati i hitno odlučivati za donošenje odluka koje bi vam mogle spasiti život

trovanje ugljičnim monoksidom može biti osobito opasno za one koji spavaju ili imaju određenu razinu alkohola u krvi jer se već tada tijelo (i mozak) mogu „oštetiti“ pa može doći do tragičnog smrtnog ishoda i prije „nego što se shvati problem“.

Tehnički savjeti



detektor mora biti tehnički dizajniran za prepoznavanje plinova kao posljedica korištenja primjerice, krutih goriva, lož ulja, plina i slično te je preporučljivo da ima zvučni i svjetleći alarm

detektor je potrebno i održavati (provjeravati ispravnost, promijeniti bateriju u uređaju i dr.)

Medicinski savjeti



zatražite liječničku pomoć

CO oštećuje tijelo i organizam

ako osjetite simptome odmah napustite prostoriju

budite svjesni da udisanje svježeg zraka nije liječnička pomoć

Ostali savjeti



dok čekate početak sezone grijanja, budite oprezni prilikom uporabe grijalica jer pregrijavanje može uzrokovati izbijanje požara i stvaranje plinova (ovisno o vrsti grijalice i širenju toplinskih zraka).

Obavezno pozovite dimnjačara:



ukoliko dimnjak dobro ''ne vuče''

ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega

kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova)

ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi (a takav problem bi mogao biti povezan s dimnjakom)

