Žena umrla od kuge u Sibiru, 200 ljudi stavili u karantenu

Žena je preminula od plućnog oblika kuge u regiji Irkutsk u Sibiru (istočna Rusija), objavio je u petak regionalni dužnosnik, dok su ruski mediji izvijestili da su deseci ljudi stavljeni u karantenu.

Prema pisanju lokalnih medija preminula je 28-godišnja laboratorijska tehničarka Darija Šipilova.

Ruski medij *Narodi Bajkala* (Peoples of Baikal) izvijestio je da je Šipilova radila na Institutu za suzbijanje kuge u Irkutsku te da se možda zarazila plućnom kugom putem slomljene epruvete.

U karantenu je stavljeno do 200 ljudi s kojima je možda bila u kontaktu, dodao je taj medij, ne navodeći dodatne pojedinosti.

Rusko ministarstvo zdravstva nije se oglasilo o slučaju.

Aleksej Cidenov, guverner ruske regije Burjatije, prethodno je na društvenim mrežama objavio da je žena u susjednoj regiji Irkutsk "umrla od kuge".

Kuga je zarazna bolest uzrokovana bakterijama. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).