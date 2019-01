Žena završila u bolnici: Hodala je cestom pa odjednom propala

Djevojka (32) je u ponedjeljak na Trnju u Zagrebu hodala Vukovarskom ulicom i to po pješačkoj stazi. Došla je do šahta koji je na jednom dijelu oštećen, a nesretna žena to nije primijetila iako je šaht bio označen plastičnim čunjem.

Djevojka je nagazila na oštećeni poklopac i pala jer se on pomaknuo i djelomični propao. Teško je ozlijeđena, a pomoć joj je pružena u bolnici Sveti Duh.

Foto:Ilustracija