Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTAR: TINA JOKIĆ PLUS+

Žene u Hrvatskoj još se tretira kao manje vrijednima: Vlada tiha, sistemska diskriminacija

Piše Tina Jokić,
Čitanje članka: 1 min
Žene u Hrvatskoj još se tretira kao manje vrijednima: Vlada tiha, sistemska diskriminacija
Foto: Canva

Na razgovorima za posao žene se i danas pita planiraju li djecu, dok se muškarcima postavljaju pitanja o ambicijama

U zemlji koja se voli nazivati europskom, naprednom i modernom postoji ono nešto što i ove 2025. godine zvoni kao jedna velika nepravda, a to je da žena u Hrvatskoj i dalje zarađuje manje od muškarca. Nije to zato što radi manje niti zato što zna manje, nego jednostavno zato što je žena. Rodni jaz u plaćama je itekako vidljiv - žene u prosjeku zarađuju 96,1 posto plaće koju ostvaruju muškarci. Prema Državnom zavodu za statistiku, prosječna plaća žena u 2024. iznosila je 1290, a muškaraca 1342 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Policija upala u kuću lopova u Varaždinu: Našli oružje i ukradeni Audi od 110.000 €
RAZBILI PROZOR I UPALI U KUĆU

VIDEO Policija upala u kuću lopova u Varaždinu: Našli oružje i ukradeni Audi od 110.000 €

S lažnim tablicama i ukradenim vozilom, zajedno s 27-godišnjakom, provalio je u trgovinu u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu. Ukrali su robu vrijednu oko 6.000 eura
Oni koji će služiti vojsku tako što će kositi travu ili održavati ceste dobit će 100 eura naknade
mjesečne naknade za vojni rok

Oni koji će služiti vojsku tako što će kositi travu ili održavati ceste dobit će 100 eura naknade

Od iduće godine ponovno se uvodi obvezni vojni rok. Naknada bi mogla iznositi oko 250 eura mjesečno za služenje u civilnoj zaštiti. Oni koji će služitii u lokalnim jedinicama, njihova služba će trajati četiri mjeseca
Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'
UHIĆENI SU

Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'

Dvojica Poljaka, u dobi od 32 i 50 godina, nalaze se u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega. Tereti ih se za kazneno djelo ubojstva iz nehaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025