Na razgovorima za posao žene se i danas pita planiraju li djecu, dok se muškarcima postavljaju pitanja o ambicijama
Žene u Hrvatskoj još se tretira kao manje vrijednima: Vlada tiha, sistemska diskriminacija
U zemlji koja se voli nazivati europskom, naprednom i modernom postoji ono nešto što i ove 2025. godine zvoni kao jedna velika nepravda, a to je da žena u Hrvatskoj i dalje zarađuje manje od muškarca. Nije to zato što radi manje niti zato što zna manje, nego jednostavno zato što je žena. Rodni jaz u plaćama je itekako vidljiv - žene u prosjeku zarađuju 96,1 posto plaće koju ostvaruju muškarci. Prema Državnom zavodu za statistiku, prosječna plaća žena u 2024. iznosila je 1290, a muškaraca 1342 eura.
