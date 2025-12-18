Obavijesti

TRAŽE PREVARANTA

Ženi (75) javili da je osvojila nagradu u kriptovalutama. Ostala bez 35.000 € na računu

Piše HINA,
Nepoznata osoba kontaktirala je 75-godišnjakinju te je obavijestila da je osvojila nagradu u iznosu od 6.000 eura u kriptovalutama. Kako bi sredstva prebacila na svoj bankovni račun, slijedila je upute nepoznate osobe

Nepoznata je osoba obavijestila 75-godišnjakinju da je dobila nagradu te se tako prijevarom domogla ukupno 35.000 eura s njenog i računa 68-godišnjaka, priopćila je u četvrtak koprivničko-križevačka policija.

Policija Policijske postaje Koprivnica provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare, u kojem su 75-godišnjakinja i 68-godišnjak oštećeni za ukupno 35.020 eura.

Prema dosad utvrđenim informacijama, nepoznata osoba kontaktirala je 75-godišnjakinju te je obavijestila da je osvojila nagradu u iznosu od 6.000 eura u kriptovalutama. Kako bi sredstva prebacila na svoj bankovni račun, slijedila je upute nepoznate osobe.

Tom prilikom oštećena je putem aplikacije omogućila pristup svom mobilnom telefonu, nakon čega je počinitelj pristupio njezinoj bankovnoj aplikaciji i internetskom bankarstvu. Budući da ima i punomoć nad računom člana obitelji, prema uputama nepoznate osobe uplatila je 24.000 eura na nepoznati račun.

Nakon toga, bez njezina znanja i pristanka, izvršena je dodatna novčana transakcija u iznosu od 7.020 eura na druge račune.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje te još jednom upozorava građane da budu oprezni prilikom zaprimanja sumnjivih poziva i poruka, posebice onih vezanih uz kriptovalute i financijske dobitke.

