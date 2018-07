Ženi (92) ponio torbu do stana, popio vode, a onda ju opljačkao

Romeoa D., po zanimanju grafičkog dizajnera, inače dobro poznatog policiji i pravosuđu, tereti se da je dva razbojnička prepada izveo istog dana, 14. kolovoza prošle godine, u manje od sat vremena, u središtu Rijeke. Najprije je oko 8.40 sati ušao u poslovnicu Auro Domusa u Krešimirovoj ulici u Rijeci i djelatnici rekao da želi kupiti eure. Kada mu je rekla koliko kuna mora platiti, Romeo D. joj je kazao: »Sada ćeš me slušati, ovo je pljačka!«, javlja Novi list.

Izvukao je nož, prišao iza pulta djelatnici prema kojoj je usmjerio hladno oružje, uz riječi: »Daj mi novac! Daj mi zlato!« Došlo je zatim do kraćeg naguravanja razbojnika i zaposlenice, tijekom kojeg je ona aktivirala alarm, pritisnula »panic tipku«. Razbojnik je na to, uz psovku, ubrzanim korakom otišao s mjesta događaja.

Riječanina se sumnjiči da je 50 minuta kasnije napao jednu staricu u Laginjinoj ulici u Rijeci. Rekonstrukcija događaja je pokazala da je Romeo D. najprije na ulici susreo 92-godišnju ženu i ponudio joj pomoć, da će joj on kući odnijeti torbu koju je nosila. Dopratio ju je do stana pa zatražio čašu vode. Popivši vodu, napasnik je gurnuo staricu na pod i otrgnuo joj pritom s vrata zlatni lančić. Razbojniku, sudeći po optužbi, to nije bilo dosta, već joj je i iz novčanika koji je pronašao u pretincu njene torbe, uzeo 1.630 kuna.

Sljedećeg dana nova žrtva bila mu je također žena. Oko 9.30 sati na botelu »Marina«, vezanom na riječkoj Rivi, ukrao je državljanki Velike Britanije torbicu s novčanikom (u kojem je bilo 400 kuna), ženskim zlatnim satom, bankovnim karticama i vozačkom dozvolom. Tereti ga se da je iskoristio okolnost da Britanka nije bila u zajedničkoj spavaonici u kojoj joj je ostala torba.

Romea D. tužiteljstvo tereti i za dvije prevare, vezane za vozila. Posebno je zanimljiv slučaj što se zbio 20. srpnja prošle godine, u poslijepodnevnim satima, nakon što je telefonom razgovarao sa žiteljem Krasice koji je na Njuškalu objavio da prodaje automobil audi A4, vrijedan 50 tisuća kuna. Romeo D. se predstavio kao kupac, dao i svoje osobne podatke te zamolio može li dobiti auto na probnu vožnju. To se pokazalo kao loša odluka za vlasnika auta jer se Romeo D. limuzinom odvezao do Vrbovskog i tamo – prodao auto za 700 eura. Kupcu auta, žitelju Moravica, prije obavljenog posla je ustvrdio da je on vlasnik auta, ali da »papiri« nisu na njegovo ime jer je još u tijeku ostavinska rasprava nakon smrti njegova oca.

Prijetio da će skočiti s dimnjaka

Romeo D. skrenuo je na sebe pažnju javnosti u lipnju prošle godine kada se popeo na visoki dimnjak uz zgradu riječkog Centra za socijalnu skrb u Laginjinoj ulici i, s bocom pića u ruci, prijetio da će se baciti ukoliko ga novinari ne saslušaju. Izazvalo je to intervenciju dežurnih službi, uz ostalo i vatrogasaca.

– Da li činjenica da sam bio u zatvoru mora biti moj stalni životni pratitelj? Jednom kriminalac, cijeli život kriminalac? – zapitao je tada, uz ostalo, Romeo Dražović, vičući s vrha dimnjaka. Nakon što je iznio svoje viđenje problema oko smještaja te nemogućnosti rada i zaposlenja, spustio se s dimnjaka pa je odveden u psihijatrijsku kliniku.