Da smijeh nije samo lijek, već i 'službeno uzrokuje' patologiju, tvrdi poznati radiolog sa Srebrnjaka Natko Beck u svom videu objavljenom na Facebooku. Ispričao je kako se jedna njegova pacijentica toliko smijala na stand up nastupu da joj je pukao 'trbušni zid' te je to prvi takav slučaj kojeg je ikad imao.

- Dragi stand-up komičari, sada imam i službenu potvrdu da i vi uzrokujete patologiju. Naime, danas imam prvi slučaj, za kojeg ja znam, da je stand up komedija uzrokovala 'kilu'. I to ventralnu herniju ovdje iznad pupka. Gospođi koja je u sjajnoj formi pukla je bijela linija između trbušnih mišića i napravila se 'kila' od smijeha. Od smijeha na stand up nastupu - kazao je Beck pa nastavio.

- Dakle, smijeh nije samo lijek, smijeh može biti i patologija. Evo ga na, uzročnik patologije. Alex Curać Šarić, ti si bio prisutan na toj stand up komediji, neki drugi je dečko direktno odgovoran, ali žena se smijala cijelo vrijeme tako da ste svi krivi. Sram vas može biti stand up komičari da ljudima radite kile, da ih tjerate na smijanje dok doslovno ne puknu od smijeha - rekao je.

- Danas nam je došla na dijagnostiku, i slutila je da je 'pukla od smijeha', a evo dobila je i potvrdu. Trenutno je doma, i kaže da ju svi zafrkavaju - kratko nam je komentirao Beck.

Inače, Beck još od 2018. objavljuje korisne, ali i humoristične zdravstvene 'postove' na društvenim mrežama kako bi na takav zanimljiv način medicinu približio ljudima. Za to je i 2020. godine dobio prestižnu nagradu iz odnosa s javnošću.

- Do sada su ljudi zbog nas imali psihičkih posljedica. Pozitivnih naravno. Pričali su nam i zahvaljivali kako smo ih oraspoložili te da su zbog nas bolje volje. No ovo je sigurno prva fizička ozljeda zbog naših nastupa - rekao nam je stand-up komičar Aleks Curać Šarić kojeg je radiolog Natko Beck prozvao da je s kolegama izazvao 'kilu' kod žene u publici.

Radilo se o nastupu od ovog ponedjeljka u zagrebačkom Saxu. Nastupali su komičari iz Lajnapa, Aleksandar Curać Šarić, Vlatko Štampar, Saša Turković i Goran Vugrinec.

- Očito ćemo sad ljudima prije nastupa, osim što im moramo reći da nose maske, reći i da se istegnu i razgibaju kako bi spriječili moguće ozljede - kaže Curać Šarić kroz smijeh.

Inače, i on i kolege zahvali su Stožeru što napokon smiju nastupati iako im je publika prepolovljena zbog ograničenog broja sjedala.

- Prestali smo nastupati kad je bilo 200 slučajeva dnevno, a sad su nam dali kad su te brojke peteroznamenkaste. Ali na ljudima se vidi kako su sretni, da su jedva čekali nastupe, zabaviti se i nasmijati - kaže Curać Šarić. Zbog velike navale, kaže nam, imaju i po tri nastupa u danu. Tako će im biti i na Valentinovo pa će se s 'boljim polovicama' moći družiti samo u jutarnjim satima.