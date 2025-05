Ženu okružili voajeri u sauni u Tuhlju: 'Jedan se povukao jer sam posegnula za kamenjem'

U Termama Tuhelj, mjestu koje se reklamira kao "family wellness", doživjela sam dvostruko seksualno uznemiravanje, u dva dana, u saunama. U prostoru gdje idemo radi opuštanja i zdravlja, naišla sam na desetak muškaraca koji su me promatrali, masturbirali i fizički dodirivali.

Požalila se tako na jeziv slučaj Tamara Osibov, koja nije željela šutjeti o voajerskim egzibicijama u prostorima koji su javni, plaćeni, a trebali bi biti sigurni. Rekla je kako šutnja ubija te da želi upozoriti na grozan problem, kojeg je prijavila policiji.

- Najprije sam nakon korištenja panoramske saune okrznula pogledom ćelavog muškarca ispod tuša koji mi je, držeći i natežući ga, pokazao spolovilo te mi glavom dao znak da mu se pridružim, na što sam rekla ne. U jednom je trenutku sjedio s drugim muškarcem u odjeljku za odmor i krenuo za mnom, ali sam ušla u slanu saunu pa me prestao pratiti. No tamo me dočekao drugi šok, drugi muškarac koji je masturbirao .Izašla sam iz te sobe u takozvanu toplu sobu, gdje su na kraju ta trojica muškarca masturbirala oko mene. Jedan od njih bio je upravo onaj ćelavi za kojeg sam mislila da me prestao pratiti. Rekla sam im da izađu inače ću zvati zaštitare, a srce mi je luđački lupalo - rekla je žena za Jutarnji list.

Dodala je kako je najgore što vikanjem nije uspjela otjerati muškarca te je tek pobjegao kad je posegnula za kamenjem.

Nakon incidenta koji se dogodio prve večeri, vratila se u hotel te je obavijestila osoblje. Došla je i policija, no naša se sugovornica požalila kako nije dobila dojam da su se potrudili oko pronalaska počinitelja.

- Odmah sam sve prijavila policiji, razgovarala s odvjetništvom, idem psihijatru jer ne mogu spavati i srce mi lupa kao da će iskočiti. Osjećam da se sve pokušava zataškati – prvi policajac koji je došao nije napravio zapisnik, samo je rekao da nikad nije čuo za takvu prijavu u Termama. Drugi dan je bilo službenije, ali ostaje gorak osjećaj da se institucije štite međusobno - piše žena.

Otišla je u saunu i drugu večer jer je, kako tvrdi, bila sigurna da će se ponoviti ista stvar, a ovoga je puta bila odlučna u tome da se razotkrije što se točno događa u sauni.

- Ponovio se incident, a ovoga su puta sudjelovale dvije sasvim druge osobe! Jednog su izbacili bez da su ga zadržali do dolaska policije, a drugi je pobjegao - ispričala je Osibov.

Iz Termi Tuhelj potvrdili su Jutarnjem da imaju problem s neprimjerenim ponašanjem nekih ljudi, da reagiraju te se nadaju da će ih pisanjem o tome odvratiti o njihovih ideja.

Incidente istražuje i policija.

- Policijska uprava krapinsko-zagorska zaprimila je kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela Bludne radnje počinjenog 29. ožujka 2025. na području Općine Tuhelj. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - pišu iz policije.

Po zaprimanju prijave provedeno je kriminalističko istraživanje, a o svemu dosad utvrđenom obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo. Kriminalističko istraživanje je i dalje u tijeku.