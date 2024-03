Žestok napad SAD-a i Britanije u Jemenu, pogodili više gradova

Zračni udari koji se pripisuju američko-britanskoj koaliciji pogodili su u ponedjeljak lučke gradove i male gradove u zapadnom Jemenu, ubivši najmanje 11 ljudi i ranivši 14 dok su branili trgovačke brodove, izjavio je Reutersu glasnogovornik jemenske međunarodno priznate Vlade. Prijavljeno je najmanje 17 zračnih napadaja u zemlji, uključujući glavni lučki grad Hodeidah i luku Ras Issa, prema Al Masiri, glavnoj televizijskoj kući koju vode hutisti.

Udari dolaze samo nekoliko dana nakon prvih civilnih žrtava i gubitka plovila otkako su hutisti koje podupire Iran počeli napadati trgovačke brodove u studenom u znak solidarnosti s Palestincima koje napada Izrael.

Štrajkovi se također podudaraju s prvim danom svetog islamskog mjeseca ramazana, razdoblja posta za muslimane. Unatoč odmazdi američko-britanske koalicije i drugih mornarica, hutisti su pojačali svoju kampanju napadaja na trgovačka plovila u jednom od najprometnijih plovnih putova na svijetu. Hutsti su u srijedu u napadu u luci Adena ubili tri člana posade grčkog broda True Confidence koji je plovio pod zastavom Barbadosa.

To se dogodilo nekoliko dana nakon potonuća teretnog broda Rubymar, koji je potonuo otprilike dva tjedna nakon što ga je 18. veljače pogodio hutistički projektil. Mnogi brodovi sada idu na duža i skuplja putovanja oko afričkog Rta dobre nade kako bi izbjegli opasnu rutu kroz Adenski zaljev i Crveno more do Sueskog kanala - što znatno povećava troškove prijevoza. Prema televizijskoj izjavi vojnoga glasnogovornika skupine Yahya Sare hutisti su rano u utorak gađali i ono što je opisano kao "američki brod Pinocchio" u Crvenom moru. Skupina će pojačati svoje operacije u znak solidarnosti s Palestincima u ratu u Gazi, rekao je Sarea u govoru.