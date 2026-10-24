Žestoki obračun Bolsonara i Lule! Izrugivao mu se zbog prstiju, pa se morao ispričati

Brazilski senator Flavio Bolsonaro i predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva u petak su se, tijekom posljednjeg predsjedničkog sučeljavanja uoči drugog kruga izbora, sukobili oko troškova života i razmijenili osobne napade, piše agencija Reuters.

U neizvjesnoj utrci obojica kandidata nastojala su pridobiti neodlučne birače.

Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, bio je ispred Lule u prvom krugu izbora početkom ovog mjeseca, no ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da su dvojica kandidata ovog tjedna izjednačena.

Tijekom sučeljavanja koje je trajalo više od dva sata na televiziji Globo, najgledanijem brazilskom kanalu, Bolsonaro i Lula ponovili su svoje predizborne prijedloge s naglaskom na teme poput troškova života, socijalne skrbi i sigurnosti, uz međusobne optužbe za korupciju.

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Lula, koji se bori za svoj četvrti mandat nakon što je ponovno osvojio predsjedničku dužnost 2022. godine, branio je odluku svoje vlade o povećanju minimalne plaće iznad stope inflacije. Istaknuo je da je njegova administracija pomogla milijunima Brazilaca da pobjegnu od gladi.

Predsjednik je rekao da je mlađi Bolsonaro "poput učenika koji uče za prijemne ispite na fakultetu - mogu zapamtiti stvari, ali ih ne mogu naučiti". Također je dodao da "u ograđenom naselju u kojem Bolsonaro živi ljudi ne gladuju".

Bolsonaro je uzvratio tvrdnjom da su cijene hrane za Brazilce porasle tijekom Luline administracije te je kritizirao poreznu reformu koju je odobrila aktualna vlada, predviđajući da će nova pravila povećati porezno opterećenje za potrošače.

"Lula se uopće ne sjeća kada je zadnji put išao u trgovinu namirnicama jer sada živi u luksuznoj palači."

Dvojica kandidata su u prvih nekoliko blokova rasprave uglavnom ostala unutar zadanih tema i ublažili osobne napade koji su obilježili njihovo jedino prethodno sučeljavanje u ovoj kampanji.

U jednom je trenutku Bolsonaro uputio ispriku Luli nakon što je izjavio da predsjednik Brazilcima daje jednom rukom, a "uzima s devet prstiju". Lula je, naime, izgubio mali prst lijeve ruke u nesreći dok je radio kao tokar u tvornici.

"Neću dopustiti da me neki bogataš s krajnje upitnom političkom praksom naziva 'devet prstiju'", poručio je aktualni predsjednik zahtijevajući povlačenje te izjave.

"Lula, ako sam te uvrijedio nazivajući te 'devet prstiju', iskreno ti se ispričavam, iskreno se ispričavam", rekao je Bolsonaro. No, odmah je dodao: "Hoćeš li se ti ispričati Brazilcima koji pate zbog nesigurnosti ... i koji su u dugovima?"

Rasprava se užarila u posljednjim minutama debate, kada je kandidatima dopušteno međusobno sučeljavanje bez moderatorskih ograničenja, pri čemu su se međusobno pokušali povezati s prijevarom u koju je umiješana banka Banco Master.

Lula je pritisnuo Bolsonara zbog navodnih veza sa zatvorenim bankarom te banke Danielom Vorcarom, dok je Bolsonaro ispitivao Lulu o optužbama koje uključuju njegova sina i prijevaru s mirovinskim fondovima.

Ova je debata bila jedan od posljednjih događaja u kampanji budući da brazilski izborni zakon kandidatima zabranjuje emitiranje predizbornih oglasa na radiju i televiziji počevši od subote.