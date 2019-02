Žestoki prosvjed u Barceloni zbog suđenja separatistima

Policijski odredi za suzbijanje nereda sukobili su se u četvrtak u Barceloni s pristašama neovisnosti Katalonije koji su izašli na ulice u znak prosvjeda protiv suđenja 12-orici separatističkih vođa, javlja Reuters i dodaje da su demonstranti palili gume i blokirali autoceste na sjeveroistoku zemlje.

U okršajima dviju strana ozlijeđeno je 28 ljudi, uključujući 12 policajaca, a četiri osobe su privedene, priopćila je policija.

U blizini željezničke postaje Plaza Catalonia, prosvjednici su kamenjem zasuli policiju koja je uzvratila suzavcem. Jedna je skupina prosvjednika sjela na tračnice podzemne željeznice i tako zaustavila promet.

Ranije su hrpom zapaljenih huma blokirali 11 autocesta, na policija ih je rastjerala i ceste su sada ponovo otvorene.

Povremene prosvjede diljem Katalonije zbog suđenja 12-orici katalonskih separatističkih vođa, uhićenih nakon što je katalonski regionalni parlament u listopadu 2017. proglasio neovisnost, organiziraju lokalne skupine okupljene u Odbore za obranu Republike (CDRs).

Strikers in Barcelona dennounce the #SpanishInquisition fake trial against the Catalan Democratic Government.

It looks that none surrounds to Spanish imperialist threats #HelpCatalonia #vagageneral21F pic.twitter.com/eShXvr9Vxu