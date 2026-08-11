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ZASULI IH PROJEKTILIMA

Žestoki ruski udar na Ukrajinu, poginulo najmanje petero ljudi

Piše HINA,
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Žestoki ruski udar na Ukrajinu, poginulo najmanje petero ljudi
Foto: IVAN FEDOROV VIA TELEGRAM
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Kyiv Independent izvijestio je da je Rusija izvela još jedan napad balističkim projektilima. Ukrajinske zračne snage također su upozorile da ruski projektili lete prema gradovima Sumiju, Harkivu i Černihivu, navodi list.

Rusija je izvela nove napade balističkim projektilima na Kijev i druge velike ukrajinske gradove, priopćili su ukrajinski dužnosnici, dodajući da je samo u gradu Zaporižji poginulo najmanje pet osoba, a 20 ih je ozlijeđeno.

Načelnik regionalne vojne uprave Ivan Fedorov objavio je rano u utorak na Telegramu da su u Zaporižji pogođeni industrijski objekti i infrastruktura. U Kijevu je prema prvim informacijama ozlijeđena jedna osoba. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da su se u glavnom gradu čule eksplozije te pozvao stanovnike da ostanu u skloništima dok su hitne službe izlazile na teren, piše agencija dpa.

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Nakon više od četiri godine rata Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu, što je Rusiji omogućilo da intenzivira upotrebu balističkih projektila protiv Kijeva i drugih gradova. Američki sustavi Patriot smatraju se među najučinkovitijim sredstvima obrane od balističkih projektila, koje je zbog njihove velike brzine osobito teško presresti.

Ukrajina raspolaže s nekoliko sustava Patriot, ali nema dovoljno projektila presretača. Dužnosnici u Kijevu strahuju da bi Rusija tijekom predstojeće zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu zemlje i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca.

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