'ZET dobro posluje zbog žičare i financijskog inženjeringa...'

Predsjednik zagrebačkog HNS-a i zastupnik u Gradskoj skupštini Tomislav Stojak ocijenio je u četvrtak da su sljemenska žičara i "financijski inžinjering" Zagreba razlog uspješnog poslovanja ZET-a, koji je u samo godinu dana od gubitaša s preko 50 milijuna kuna gubitka došao do dobiti od 14,5 milijuna kuna.

Kao što je vidljivo iz poslovnog izvješća za prvih šest mjeseci ove godine,ZET je u samo godinu dana uspio od gubitaša s preko 50 milijuna gubitka doći do dobiti od 14 i pol milijuna kuna. To je jako dobra vijest za ZET, no ako se pažljivo pogledaju svi parametri, pogotovo od prodaje karata i ostalih osnovnih djelatnosti, možemo se s pravom pitati radi li se o "financijskom inženjeringu" Grada Zagreba, istaknuo je Stojak.

Podsjeća kako je Grad na ZET prenio upravljačka prava nad Žičarom Sljeme, čija je izgradnja moguća jedino uz kreditno zaduženje. Stojak se stoga pita je li to razlog zašto ZET odjednom počinje poslovati u plusu.

Naglašava kako je cijena izgradnje sljemenske žičare u manje od godinu dana narasla na 560 milijuna kuna.

"U cijelom tom financijskom inženjeringu treba istaknuti da je već u prvih šest mjeseci 2019. za izgradnju žičare potrošeno više od 107 milijuna kuna, 3,7 puta više od proračunom planiranih 29 milijuna kuna, a u međuvremenu ne samo da nije bilo rebalansa proračuna nego sredstva za žičaru nisu povećana ni internom preraspodjelom", kaže Stojak.

Poručuje kako zagrebački HNS ne dovodi u pitanje potrebu izgradnje nove žičare, no upitno je uz koju cijenu i hoće li zahvaljujući takvom načinu "strateškog" financijskog planiranja i nepoštivanja proračuna, građanima Zagreba u budućnosti ostati išta osim otplate velikih kredita.

