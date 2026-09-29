ZET upogonio i autobusnu liniju 228, vozi građane prema Rebru

Drugi je dan štrajka u Zagrebu, a shodno tome javni prijevoz dostupan građanima može se nabrojati na prste jedne ruke. U jutarnjim satima vozila je 'ekipa' od ponedjeljka - tramvaji 17 i 11 te autobus 330 na relaciji Velika Gorica - Zagreb.

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Centar grada na drugi dan štrajka u Zagrebačkom holdingu | Video: 24sata/pixsell

Kao svojevrsna zamjena za ZET nenadano je uskočio Ivan Kaspret koji je autobusom prvo jučer vozio ljude do bolnice u Dubravi, a zatim danas je isto radio prema Rebru.

Uprava ZET-a i predstavnici sindikata ipak su uspjeli postići neki oblik dogovora, barem što se tiče onih najranjivijih. Uspostavili su redovnu liniju 228 na relaciji Borongaj-Rebro-Borongaj.

- Linija s prometovanjem kreće odmah, kako bi se omogućio prijevoz pacijentima i zdravstvenom osoblju do KBC-a Zagreb te pridonijelo osiguravanju zdravstvene skrbi i zaštiti zdravlja građana - naveli su.

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