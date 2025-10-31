Obavijesti

ZET objavio: Posebna regulacija prijevoza na dan Svih svetih, besplatno busevima na groblja

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Obilježavanje blagdana Svih svetih | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Posebna regulacija javnog prijevoza bit će na snazi u subotu, 1. studenoga, na blagdan Svih svetih kada će se u tramvajskom prometu primjenjivati nedjeljni vozni red

U Zagrebu će na blagdan Svih svetih, 1. studenoga biti na snazi posebna regulacija javnog gradskog prijevoza, a prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama prema gradskim grobljima na području Zagreba bit će besplatan, priopćio je ZET.  U ZET-u kažu da su u potpunosti spremni za organizaciju prijevoza uoči, kao i na sam blagdan Svih svetih te na Dušni dan. Prate prometnu situaciju na linijama čije trase uobičajeno prolaze uz veća gradska groblja, a prema potrebi uključuje se u promet i dodatni prijevozni kapaciteti.

Posebna regulacija javnog prijevoza bit će na snazi u subotu, 1. studenoga, na blagdan Svih svetih kada će se u tramvajskom prometu primjenjivati nedjeljni vozni red, ali će na linijama 4, 6, 11, 12, 14 i 17 prometovati veći broj tramvaja u odnosu na uobičajeni nedjeljni raspored. U prometu će 1. studenoga biti i tramvajska linija 8 (Mihaljevac – Zapruđe).

Kako bi se uspostavila kvalitetna prometna povezanost, na blagdan Svih svetih autobusi ZET-a će od 8 do 19 sati voziti na izvanrednim linijama: Kaptol – Mirogoj; Kaptol – Mirogoj – Krematorij; Kvaternikov trg – Srebrnjak; Dubrava – Miroševec i Dubec – Markovo Polje. 

U ZET-u ističu da će na blagdan Svih svetih, 1. studenoga prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama prema gradskim grobljima na području Grada Zagreba biti besplatan. 

Podrobnije o cjelokupnoj organizaciji prijevoza građani mogu pročitati na internetskoj stranici www.zet.hr

Na blagdan Svih svetih, građani tradicionalno ukrašavaju grobove svojih najmilijih cvjetnim aranžmanima. Cvjećari pozdravljaju odluku Vlade kojom se i ove godine na blagdan Svih svetih dopušta rad prodajnim objektima povezanima s prodajom cvijeća, vijenaca, svijeća i lampiona te pozivaju građane da kupuju "obrtničko", a kada je riječ o cijenama cvjetnih aranžmana kažu da na njih utječe rast troškova.

