PUTNICI ŠOKIRANi

ZET-ov vozač usred vožnje preusmjerio tramvaj: 'Ja idem kući, nije mi došla zamjena'

Piše Marta Divjak,
Zagreb: Tramvaji ponovno voze Savskom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vozač je putem razglasa dvaput ponovio obavijest da tramvaj više ne vozi prema jugu, već ide prema Vukovarskoj i Autobusnom kolodvoru te nastavlja put Dubrave

Putnici koji su se danas oko podneva zatekli u tramvaju broj 14 doživjeli su prilično bizarno iskustvo kada je tramvaj, umjesto prema planiranom odredištu na Savskom mostu, iznenada promijenilo rutu usred vožnje. Kako piše Večernji, žena je u tramvaj ušla na Trgu bana Jelačića, vozili su se do Frankopanske ulice gdje je prestao prometovati po svojoj uobičajenoj relaciji.

Vozač je putem razglasa dvaput ponovio obavijest da tramvaj više ne vozi prema jugu, već ide prema Vukovarskoj i Autobusnom kolodvoru te nastavlja put Dubrave. Kada su ga iznenađeni putnici upitali zašto se linija naprasno mijenja, vozač je odgovorio da je to unutrašnja stvar ZET-a.

Objasnio je da on ide kući jer mu nije stigla zamjena, nakon čega je postavio natpis "Spremište Dubrava".

Poslali smo upit ZET-u, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo. 

