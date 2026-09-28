ZET štrajka, ali Zagreb nije stao! Ljudi su se snalazili na razne načine, kolapsa nije bilo...

Zbog štrajka ZET-a zagrebački javni prijevoz u ponedjeljak je gotovo potpuno stao, vozila je samo jedna 17-ica, 11-ica i bus 330, te je svega troje vozača odlučilo raditi i prevoziti putnike, no nevjerojatna je činjenica da je u jedan od samo dva tramvaja koja su prometovala ušla kontrola ZET-a. Iako su neki očekivali da će Zagreb stati, to se nije dogodilo. Istina je da su se neke posljedice osjetile u svakodnevnom životu građana.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Dok su se Zagrepčani snalazili biciklima, taksijima i drugim oblicima prijevoza, dio zaposlenika bolnica ostao je dulje na poslu kako bi pričekao kolege koji su kasnili zbog prometnih poteškoća. Istodobno, Županijski sud u Zagrebu tek će u utorak odlučivati o zakonitosti štrajka.

Dosad su podnesene dvije tužbe protiv nekoliko sindikata, a tužitelji su uz zahtjev da se štrajk proglasi nezakonitim predložili i privremenu mjeru zabrane njegova održavanja do donošenja odluke o tužbama.

storyeditor/2026-09-28/PXL_280926_159521034.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell

Unatoč sudskom postupku, sindikati najavljuju nastavak štrajka.

- Odaziv na štrajk jako je dobar, a teško je reći koliko će trajati. Mi želimo raditi i zato ponovno zovemo gradonačelnika na razgovor. Ovo bildanje mišića nema smisla - rekao je predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić, dodajući da će štrajk trajati dok im se ne ispune zahtjevi.

U bolnicama neki radili duže

Unatoč problemima s javnim prijevozom, zagrebačke bolnice uglavnom su radile redovito. Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić rekao je da su neki zaposlenici malo zakasnili, dok su njihove kolege ostale dulje na poslu kako bi omogućile nesmetan nastavak rada.

Slična situacija bila je i u KB-u Dubrava. Ravnatelj Ivica Lukšić rekao je da nije bilo većih poremećaja, iako su pojedine medicinske sestre i djelatnici hitne službe ostali raditi dok nisu stigle njihove zamjene.

Iz KB-a Sveti Duh izvijestili su da se rad odvijao redovito, kao i u KBC-u Zagreb.

U međuvremenu su mnogi Zagrepčani pronašli alternativne načine dolaska na posao. Prema podacima Nextbikea, do 8 sati zabilježeno je gotovo 4000 najmova bicikala, što je 168 posto više nego u istom razdoblju uobičajenog radnog dana. Povećana je i potražnja za taksijima. Iz Bolta su potvrdili da je broj zahtjeva za vožnjama u ponedjeljak ujutro porastao za 300 posto u odnosu na prethodni ponedjeljak.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se i dalje pridržavaju uputa jer zahvaljujući njima kaže u ponedjeljak nije došlo do prometnog kolapsa.

Predsjednik uprave Holdinga Ivan Novaković rekao je da su sva reciklažna dvorišta bila zatvorena, ali su se dva u Brezovici otvorila. - U Zrinjevcu radi 31 posto radnika. Timovi za semaforizaciju u punom. Javni parking, normalno se odvija poslovanje Zagreb Parkinga - 96 posto radnika izašlo je u prvoj smjeni. Autobusni kolodvor - 82 posto radnika radi i nema zastoja u prodaji karata. Gradska groblja - normalno se odvija, 80 posto radnika je radilo u prvoj smjeni. U Gradskim tržnicama radi 91posto radnika - rekao je Novaković.

- Što se tiče cijelog Holdinga, imamo i korporativne servise, tu imamo najveći odaziv u Sektoru upravljanja potraživanjima gdje 96 posto ne radi. U drugim servisima radi 96 posto odnosno 649 radnika. Najveći problem imamo u Čistoći, druge podružnice normalno rade - dodao je.

'Radite od kuće'

Tomašević kaže da je spreman na kompromis koji Grad financijski može izdržati.

- Naše pozicije su jako udaljene. Mi nudimo 3x4,5 posto, a Vlada nudi 1+1+1. Mi smo se rastegnuli najviše što smo mogli. Možemo sjesti i razgovarati. Ja i danas slušam ultimatume od strane sindikalnih lidera. Mi ne možemo prihvatiti ovakvu ponudu koju oni traže. Molim vas da postavite pitanja o zahtjevu koji je nestao u javnosti, a to je indeksacija. Cijelo vrijeme se fokusiraju na rast osnovice, a zaboravili su reći da traže indeksaciju na koju smo bili pristali ako se utvrđuje prema rastu cijena. Tog zahtjeva nema pa se njihovi zahtjevi čine manji nego što zaista jesu -govori.

Što se tiče sastanka sa sindikatima, Tomašević kaže da ne vidi da će to biti danas.

- U utorak očekujemo ročište na sudu za obje firme. Dva su različita termina. Arbitraža oko toga koji su nužni minimalni poslovi koji se moraju obavljati, to je ono što zamjeram sindikalnim liderima. Ići u štrajk bez da je arbitraža to utvrdila i potpuno obustaviti javni prijevoz, to je apsolutno neodgovorno i suprotno europskoj praksi i zato smatramo da su sindikalni lideri pošto-poto htjeli u štrajk, a tek zatim radnička prava - kaže.

Na pitanje o tome zašto nužni poslovi nisu definirani, gradonačelnik kaže da bi bilo mnogo lakše da je to zakonom utvrđeno nego situacija u kojoj se to rješava arbitražom. Preporučio je svima da se organizira rad od doma kad je to moguće.

Ovdje pratite sve oko štrajka iz minute u minutu