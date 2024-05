ZG madamice normabelima su 'istjerivale vraga' iz djevojaka koje su noć naplaćivale i 1000 €

Dvije svodnice i dva njihova pomagača u nešto više od mjesec dana ukupno su zaradili 26.790 eura. Dvije žrtve su tjerali da rade svakodnevno, vrijeđali i uzimali im veći dio novca Jedna njihova žrtva bila je loših obiteljskih i financijskih prilika, s poteškoćama u svakodnevnom funkcioniranju i sklonosti štetnoj uporabi psihotropnih tvari, dok je druga bila žrtva obiteljskog nasilja, kojoj je novac trebao za dijete. Četvero okrivljenika 46-godišnja M. S., njezin brat P. S. (48), 50-godišnja R. Č. i 45-godišnji M. M. temeljem sporazuma stranaka na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu osuđeni su na djelomične uvjetne kazne jer su silom, prijetnjom, obmanom te zlouporabom teškog položaja i odnosa zavisnosti svoje dvije žrtve prisilili na prostituciju.

Dobili uvjetne kazne

M. S. i R. Č. tako su osuđene na godinu i osam mjeseci zatvora, s time da će u zatvoru morati provesti osam mjeseci dok je jedna godina uvjetno na četiri godine. P. S. i M. M. su osuđeni na godinu i mjesec dana zatvora, s time da moraju izdržati šest mjeseci dok je preostalih sedam uvjetno na dvije godine. Uz to su dobili i sporedne novčane kazne - M. S. i R. Č. ukupno 8000 eura, a P. S. i M. M. u iznosu od 2000 eura. Dvije svodnice žrtvama se ne smiju približavati četiri godine, a dvojica okrivljenika, koji su uglavnom prevozili žrtve do mjesta gdje su se morale prostituirati, dvije godine zatvora.

Optužnica ih je teretila da su žrve podvodili nešto više od mjesec dana od listopada do prosinca 2023. na području Zagreba. Njihova usluge oglašavali su u Oglasniku pod oglasima "Vrhunska stiptizeta Luna", "Nika brinetica", "Žana" i slično. Prva njihova žrtva u tom je periodu morala pružiti najmanje 258 seksualnih usluga. "Radila" je svakodnevno od popodne do kasnih jutarnjih dana, a cijena je varirala ovisno o usluzi, uglavnom od 60 do 80 eura za pola sata i 100 do 120 eura za sat vremena.

Naplaćivale do 150 eura po satu

Žrtvu su dvije svodnice kontunuirano vrijeđale i nazivale pogrdnim imenima, a budući je žrtva zbog svakodnevnog maltretiranja i tjeranja na prostituciju počela piti alkohol i konzumirati drogu R. Č. joj je govorila da se od toga mora očistiti odnosno da će uroke skinuti ako svakodnevno pije Normabele iako joj nisu bili prepisani. Vodili su i evidenciju njihovih klijenata, a žrtvama su ostavljali tek manji dio novca. Druga žrtva, koja je pobjegla od nasilnog muža, u istom je periodu pružila seksualne usluge najmanje 15 puta po cijeni od 150 eura po satu i 1000 eura za cijelu noć. I nju su vrijeđale govoreći joj da od nje nema nikakve koristi, da ništa ne radi te da se po cijele dane izležava. Na taj način četvorka je zaradila najmanje 26.790 eura koje su međusobno podijelili.