ZG policija traži ovog muškarca. Ako ga vidite, odmah zovite 112

Nepoznati počinitelj u petak 11. srpnja i ponedjeljak 14. srpnja 2025. krivotvorio je isprave i počinio kazneno djelo prijevare. Policijska uprava zagrebačka objavila je fotografije osobe za koju sumnjaju da raspolaže informacijama o spomenutim kaznenim djelima. Kako navode, radi se o 50-godišnjem muškarcu, visokom oko 180 centimetara.

Foto: PUZ

Slabije je tjelesne građe, pogrbljenog hoda, kratke tamne kose sa zaliscima, a odjeven je u majicu kratkih rukava sive boje, hlače sa našivenim džepovima na nogavicama tamnije boje i crne tenisice.

Foto: PUZ

- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr - mole iz PU zagrebačke.