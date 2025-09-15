Uz godišnju pretplatu dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr, 59 € za Gruntek, 15 € za Lidl, 35 € za Optiku Mibo i preko 200 € ukupne vrijednosti kupona za različite proizvode i usluge
Zgrabi Oranž i dobivaš kupone za Lidl, Optiku Mibo, Gruntek i preko 200 € drugih kupona!
Aktiviraj godišnju pretplatu za 24 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Ova posebna ponuda donosi ti više od same pretplate: kupon za godišnju pretplatu na Gruntek u vrijednosti 59 €, 15 € za Lidl, 30 € za Optiku Mibo i ostale kupone ukupne vrijednosti većoj od 200 € za različite proizvode i usluge, kao i praktično sjenilo za automobil.
Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 355 €:
🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 50 € kupon za Nikal putničku agenciju
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 15 € kupon za Lidl
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
🎁 69 € kupon za Berlitz
A dobivaš i super popuste:
🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 15 % popusta na Ribili webshopu
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistra
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa
Za kupnju pretplate klikni na link.
*Za dobivanje ulaznice za Park prirode Lonjsko polje potrebno je ispuniti obrazac nakon čega vam šaljemo na kućnu adresu.
*Kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac nakon čega će vam stići na kućnu adresu.
Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.
Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.
*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'