Prvih 100 koji aktiviraju Oranž i ispune obrazac osvajaju ulaznice za Steve Aokija 12.9. i Scootera 13.9. u Zagrebu, te kupone ukupne vrijednosti preko 300 €
Zgrabi Oranž i dobivaš ulaznice za Fair Fest 12. i 13. rujna na zagrebačkom Velesajmu!
Aktiviraj godišnju pretplatu za 12 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Prvih 100 novih pretplatnika osvaja ulaznice za Fairfest 12. i 13.9. na zagrebačkom Velesajmu! Uz to dobivaš kupone vrijedne više od 300 € za razne proizvode i usluge te sjenilo za auto! Ne čekaj – pretplati se i pametno uštedi!
Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 331 €:
🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 50 € kupon za Nikal putničku agenciju
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
🎁 69 € kupon za Berlitz
A dobivaš i super popuste:
🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 15 % popusta na Ribili webshopu
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistra
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa
Za kupnju pretplate klikni na link.
*Za dobivanje ulaznica za Fair Fest potrebno je ispuniti obrazac nakon čega vam šaljemo na e-mail adresu.
*Za dobivanje ulaznice za Park prirode Lonjsko polje potrebno je ispuniti obrazac nakon čega vam šaljemo na kućnu adresu.
*Kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac nakon čega će vam stići na kućnu adresu.
Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.
Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.
*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu