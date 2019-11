U potresu najmanje 15 mrtvih: 'Zgrada je doslovno skakutala'

Najmanje 15 ljudi poginulo je, a najmanje 600 ih je ozlijeđeno nakon što je najsnažniji potres u proteklih nekoliko desetljeća pogodio glavni grad Albanije Tiranu i okolno područje u utorak, pri čemu se nekoliko zgrada urušilo, a stanovnici ostali pod ruševinama.

Građani, od kojih su nekih u naručju nosili bebe, napustili su zgrade u Tirani nakon što je potres magnitude 6,4 pogodio područje kratko prije četiri sata ujutro.

The building shakes in #Shëngjin following the 6.4 magnitude earthquake that struck #Albania. So far, 13 residents have been killed and 600 others injured. - @LastQuake pic.twitter.com/kdWBzLq4IS