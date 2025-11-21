Obavijesti

News

TOMAŠEVIĆ O PROMETNOM KAOSU

'Vjesnik nije siguran, Slavonska ostaje zatvorena. Slijedi plan B'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
3
Foto: Igor Soban/PIXSELL/Neva Zganec/PIXSELL

Zbog zatvaranja podvožnjaka nastavljaju se prometne gužve u istočnom dijelu grada. Tomašević je dodao da rade na alternativi

Zgrada zasad nesigurna je za ulazak. I dalje se neće moći napraviti očevidi ili bilo kakve radnje. Podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostat će zatvoren do daljnjeg. Radimo na alternativama i dogovorili smo se da krenemo u radove na sjevernoj strani Slavonske avenije, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u studiju HRT-a 4.

Najmanje do ponedjeljka neće biti moguće provesti očevid niti izvoditi bilo kakve radove unutar objekta, rekao je Tomašević.

Zbog zatvaranja podvožnjaka nastavljaju se prometne gužve u istočnom dijelu grada. Tomašević je dodao da rade na alternativi.

- Očekujemo da će u roku od tjedan dana imati određenu propusnost na ovom raskrižju, prema istoku. To naravno ne može zamijeniti podvožnjak, ali bi barem malo olakšalo stanje. Radimo i na drugim opcijama - rekao je.

Grad Zagreb, u suradnji s Ministarstvom, priprema privremena prometna rješenja na temelju članka 129. Zakona o prostornom uređenju. Plan je uspostaviti novu regulaciju prometa na sjevernoj strani Slavonske avenije.

- Trenutno su dvije trake u smjeru zapada, a nadamo se napraviti možda i dvije trake prema mostu. Situacija je kompleksna - kaže zagrebački gradonačelnik.

Radovi bi trebali započeti u idućim danima, a trajat će najmanje desetak dana.  Ulazak u zgradu zasad nije moguć, a očevid će se provoditi tek nakon stručnog izvješća.

- Još uvijek ne možemo ući u zgradu niti napraviti očevid, čekamo izvješće Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo koje očekujemo do nedjelje - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić.

Dodao je da bi se već idući tjedan moglo krenuti s daljnjim postupcima.

- Nakon što dobijemo izvješće, vrlo vjerojatno ćemo idući tjedan moći ući u zgradu i provesti sve potrebne aktivnosti - rekao je Bačić.

Grad će, uz suglasnost nadležnog ministarstva, krenuti u provedbu privremenog prometnog rješenja.

- Omogućit ćemo Gradu da odmah krene u realizaciju prometnog rješenja koje će olakšati promet u ovom dijelu grada - rekao je Bačić.

Najavio je i daljnje korake vezane uz status same zgrade.

- S Državnim inspektoratom poduzet ćemo korake kako bismo riješili status zgrade, ali i za to čekamo nalaz stručnjaka. Cijeli kompleks površine oko 43 tisuće četvornih metara osiguran je policom u vrijednosti između 10 i 23 milijuna eura, a sama zgrada Vjesnika čini oko 20 posto tog kompleksa - rekao je.

Potvrdio je da je objekt osiguran kao poslovna zgrada. Šteta će se utvrđivati i isplaćivati temeljem police osiguranja za poslovnu zgradu, rekao je.

