"Inflatorni udar na hrvatske građane u ovom trenutku je ogroman, a pogotovo je izražen u proizvodima koji čine većinu potrošačke košarice", istaknuo je Grbin na konferenciji za novinare.

Rekao je da su u SDP-u zgroženi činjenicom da Vladine mjere kasne i da se s njima odugovlači, a da su one koje su donijete potpuno nedostatne.

SDP je, kazao je očekivao da će Vlada na jučerašnjoj sjednici ponuditi nešto konkretno, a dobili smo jedino nove odgode i obećanja da će s mjerama izaći u dogledno vrijeme iako su one već sada potrebne.

Boris Lalovac podsjetio je kako su već predstavili hitne mjere koji bi ublažile inflatorni udar na umirovljenike kao najugroženiju skupinu, a to su inflatorni dodatak po modelu covid dodatka, promjena formule indeksacija mirovina te smanjenje PDV-a na plin i struju s 25 na 5 posto, odnosno s 13 na 5 posto, kao i potpuno ukidanje trošarina za poduzetnike na energiju i plin.

"Bojimo se da ni to neće biti dovoljno zato što se čeka i sve će mjere biti donesene tek u ožujku, a neke i u travnju i što više kasnimo cijene se prevaljivaju", upozorio je Lalovac, ustvrdivši da u inflatornim vremenima i kada je ovakva panika treba djelovati odmah.

Cijene treba nadzirati

Lalovac je posebice naglasio važnost nadziranja cijena, upozorivši da je Vlada to najavila tek za ljeto kad će cijene već porasti i za tri puta.

Lalovac drži da je to loše i da se nadziranje cijena treba retroaktivno napraviti za siječanj, što mogu učiniti Vlada i Ministarstvo gospodarstva. Napomenuo je da je guverner HNB-a izjavio da se neke cijene već sada neopravdano povećavaju.

Ako je riječ o neopravdanom povećanju cijena, onda Vlada mora vrlo brzo izaći s informacijama tko je to neopravdano podignuo cijenu i je li stampedo dizanja cijena došao do razine koja je neopravdana, istaknuo je, naglasivši da mora postojati monitoring cijena.

Lalovac se osvrnuo i na slučaj viceguvernera HNB-a Romana Šubića koje je od agencije za naplatu potraživanja kupio nekretninu, istaknuvši da se u HNB-u zadnjih nekoliko mjeseci događaju čudne stvari.

"Oni su prvi koji trebaju donositi odluke o inflaciji i pomoći Vladi u borbi protiv inflacije, a imamo situaciju da oni trguju dugovima građana", rekao je Lalovac, primijetivši kako se otvara pitanje je li Šubić imao povlaštenu informaciju.

Ustvrdivši kako treća razina viceguvernera ima dvostruko veću plaću od premijera koji svaki dan muku muči sa svim stvarima pozvao je Šubića da to ne radi. No, dodao je da on s tom plaćom i plaćom supruge koja je otišla u Europsku centralnu banku trguje nečijim drugom nesrećom i ulazi u nekretninske biznise.

Zabraniti preprodaju dugova građana agencijama

Lalovac je zatražio od vladajućih da se zakonski zabrani preprodaja dugova građana agencijama.

"Kada jače krene inflacija, građani će ponovno otići u minuse koje neće moći vraćati, a banke će te minuse ponovno preprodati. Zato apsolutno treba zabraniti preprodaju dugova”, rezolutan je Lalovac, koji je podsjetio da je ministar financija lani na aktualnom satu obećao da će do kraja godine zabraniti preprodaju dugova građana, ali da od toga toga nema ništa.

"Inflacija dolazi, vidimo što radi viceguverner HNB-a i to je vrlo alarmantna situacija jer se na tuđoj nesreći ne može zarađivati. Vlada na to mora reagirati i sankcionirati i zakonski regulirati pogotovo sada kada inflacija počne buktiti", zaključio je Lalovac.

Smatra da te agencije moraju biti pod nadzorom HANFA-e jer sada slobodno fluktuiraju na tržištu bez bilo kakvog nadzora.