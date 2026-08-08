SOCIOLOŠKA ANALIZA PLUS+

ŽILAVA HIDRA IZ OGORJA Kako je Kerum opstao: 'On je tajkun koji se nije udaljio od naroda'

Piše Hrvoje Zovko,

NOVI EXPRESS S obzirom na izvještaje koje govore o dugovima koji su ostali nepodmireni u Splitu i okolici, djeluje nevjerojatno da još ima relativno stabilnu biračku bazu, kaže sociolog Krešimir Krolo