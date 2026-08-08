SOCIOLOŠKA ANALIZA PLUS+
ŽILAVA HIDRA IZ OGORJA Kako je Kerum opstao: 'On je tajkun koji se nije udaljio od naroda'
NOVI EXPRESS S obzirom na izvještaje koje govore o dugovima koji su ostali nepodmireni u Splitu i okolici, djeluje nevjerojatno da još ima relativno stabilnu biračku bazu, kaže sociolog Krešimir Krolo
Krešimir Krolo, izvanredni profesor na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u velikom intervjuu za Express analizira lik i politički fenomen Željka Keruma, nedavno uhićenog tajkuna i bivšega gradonačelnika Splita.
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