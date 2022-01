Po prvim analizama, prvi dan Nove godine donio je nove apsolutne rekorde najviše temperature za siječanj od kad postoje mjerenja na četiri postaje, među kojima i na Zavižanu, izvijestili su u subotu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Tako je danas u Kninu zabilježen 21,1 stupanj, u Sinju 20,9 i u Metkoviću 20,2, a na Zavižanu 12,6 stupnjeva Celzijusovih.

Siječanjski rekordi izjednačeni su u Imotskom gdje je bilo 19 stupnjeva i u Pločama gdje je izmjereno 18,6 stupnjeva Celzijusovih.

Prema prognozi DHMZ-a toplo vrijeme se očekuje i nedjelju. Po kotlinama Like, na istoku zemlje i na sjevernom Jadranu kao i u dijelu središnje Hrvatske mjestimice su mogući magla i niski oblaci koji lokalno mogu biti dugotrajni. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od -2 do 3 °C, na Jadranu od 6 do 11 °C. Najviša dnevna bit će od 9 do 14 °C na kopnu te od 14 do 19 na Jadranu.

U utorak je moguća kiša na Jadranu i uz njega, a još je izglednija u srijedu kada su na Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom, a u unutrašnjosti susnježica i snijeg, posebno u gorju.