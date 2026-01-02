Zima pokazuje zube: Padaju temperature, mogao bi se stvoriti deblji snježni pokrivač

Subota će u većem dijelu Hrvatske biti obilježena oblačnim vremenom i oborinama, a u pojedinim krajevima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Kako navodi Katarina Katušić iz DHMZ-a za HRT, istočni dijelovi zemlje većinom će biti pod gustim oblacima, uz oborinu ponajviše tijekom prijepodneva. U gorju se očekuje snijeg, dok će u nizinama prevladavati kiša i susnježica. Temperature će se kretati između 0 i 4 stupnja, uz slab do umjeren vjetar koji će sjeveroistočni smjer postupno zamijeniti jugoistočnim.

Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj. U višim predjelima veća je vjerojatnost snježnih pahulja, dok će u nizinskim krajevima padati kiša, koja bi mogla prijeći u susnježicu. Tijekom dana oborine će postupno slabjeti, a mjestimice se može pojaviti i sunce.

Na zapadu zemlje kiša će se javljati uglavnom u jutarnjim satima i ponovno navečer. Gorska Hrvatska bit će pretežno oblačna, uz susnježicu i snijeg, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati promjenjiva naoblaka. Umjeren do jak zapadnjak ujutro će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, a navečer na jugo. Podno Velebita mogući su i udari bure. U gorju će temperature biti između 0 i 5 stupnjeva, dok će se na obali kretati od 10 do 13 stupnjeva.

Promjenjivo vrijeme očekuje se i u Dalmaciji. Sredinom dana bit će uglavnom suho, uz sunčana razdoblja, dok će jutro i večer donijeti više oblaka, lokalnu kišu i grmljavinu. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, koji će nakratko okrenuti na sjeverozapadnjak, a navečer ponovno na jugo. Najviše dnevne temperature dosezat će do 16 stupnjeva, dok će se jutarnje kretati od 2 stupnja u unutrašnjosti do 14 na otocima.

Na krajnjem jugu zemlje kiša će biti česta, a ponegdje i obilna, uz mogućnost grmljavine. More će biti valovito zbog umjerenog do jakog jugozapadnog i južnog vjetra, a temperature će se zadržavati oko 15 stupnjeva.

U danima koji slijede vrijeme na kopnu bit će sve hladnije. Prevladavat će oblačno, a povremeno će padati snijeg. Početkom novog tjedna očekuje se i osjetno zahlađenje, a oko blagdana Sveta tri kralja mogao bi se formirati i deblji snježni pokrivač. Vjetar će povremeno puhati umjereno sa sjeveroistoka.

Na Jadranu će se zadržati pretežno oblačno vrijeme, uz čestu kišu na srednjem i južnom dijelu obale, mjestimice i obilniju te praćenu grmljavinom. Na sjeveru će uz jaku buru temperatura postupno padati, dok će se južnije smjer vjetra povremeno mijenjati prema jugozapadnjaku i jugu, pa neće biti većih temperaturnih promjena.