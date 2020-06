Zimmer frei za HDZ: Apartmane rentaju Mikulić, Cappelli, Marić

Portal croatia.hr financirat će se iz fondova Europske unije, a provizija će biti tri puta manje od one koju privatnici trebaju plaćati globalnim kompanijama poput booking.com-a

<p>Tko se buni, pitao je premijer Plenković nakon pitanja o potrebi da država osnuje stranicu za “booking”. Kad su mu rekli da i poduzetnici to smatraju nesuvislim, nije mu ništa bilo jasno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Hoće li zaista takav portal zaživjeti ili će ostati samo na ideji, poput CRO kartice? Ideja da HDZ, ako pobijedi na izborima, uspostavi internetski portal za rezervacije privatnog smještaja s provizijom do pet posto te otvori 20.000 novih radnih mjesta u turizmu, ali i potakne gradnju do 7000 novih hotelskih soba do kraja mandata, optimistična je i zvuči dobro.</p><p>Naši iznajmljivači bi hrvatskom booking portalu plaćali samo pet posto od cijene prometa, a, recimo, booking.com naplaćuje od 15 do 18 posto od cijene prometa.</p><p>Gari Cappelli, ministar turizma, za 24sata objasnio je da se na tom portalu neće moći unajmiti apartman ili bukirati hotel nego da će se ondje samo oglašavati svi iznajmljivači, odnosno kad ministarstvo zabilježi novog iznajmljivača, on će biti prezentiran na portalu Croatia.hr, kako bi se trebao zvati portal.</p><p>- Riječ je o projektu koji treba tek zaživjeti, a financiran je EU fondovima za digitalni turizam. Svi iznajmljivači u Hrvatskoj tako će se naći na jednome mjestu, mi ćemo im dati reklamu, promociju, a time osigurati i bolju prodaju - rekao je Cappelli za 24sata.<br/> <br/> Dodao je i da će ipak zaživjeti CRO kartice, koje će se danas na Vladi proširiti i na korisnike privatnog smještaja, nautičare i putničke agencije. CRO karticu, objasnio je, dobit će onaj kojem to poslodavac može osigurati.</p><p>Neki pokazatelji, međutim, sugeriraju da ovo neće biti sezona za pamćenje. Prošlog ljeta ministar Cappelli je, na primjer, bio veoma rezolutan kad su ga pitali za cijene...</p><p>- Kad me pitaju, u svjetlu jačanja konkurencije u našoj okolici, hoće li Hrvatska snižavati cijene turističkih usluga, ja kažem: ‘Nikad!’. Mi se moramo nametnuti kvalitetom - rekao je ministar turizma. Ali slučajno smo jučer, tražeći njegove obiteljske apartmane, primijetili da su na - popustu!</p><p>Okolnosti su se, naravno, mijenjale i nema druge: reži cijene!</p>