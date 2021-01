Slučaj Žinić ne vidim kao medijsku histeriju nego kao jednu od klasičnih megaafera HDZ-a i kroz ovo se vidi da je župan Žinić autentični predstavnik HDZ-ove politike. Svaki dan čujemo nove detalje, koji upućuju da se Žinić, ne samo okoristio statusom u HDZ-u, nego je po svim karakteristikama toga što se događalo, za mene, ne mora to biti u kaznenopravnom smislu, jedan od ratnih profitera, poručila je u Saboru zastupnica Lijevo-zelenog bloka, Sandra Benčić, o slučaju sisačko-moslavačkog župana, HDZ-ovog Ive Žinića, koji živi u državnoj kući besplatno, a ima nekretnine u svom vlasništvu.

- Osoba koja ima 17.000 plaću, živi u ne maloj državnoj kući za nula kuna. Još kada čujemo o načinu na koji su se odnosili prema bivšim vlasnicima, mislim da je jasno o kakvoj se osobi radi - rekla je dodavši da ne može zamisliti da u vrhu HDZ-a nisu znali da župan Žinić živi besplatno u državnoj kući.

- Sigurna sam da čitavo Predsjedništvo HDZ-a to zna, uključujući i Plenkovića. I nazivati to sada, kada je izašlo na vidjelo, medijskom histerijom, umjesto priznati da se radilo o političkoj privilegiji koju su dali svome članu i koju nijedan drugi građanin Hrvatske nema, da nismo jednaki pred zakonom i da stranačka iskaznica ne donosi samo posao nego još i kuću i stan - istaknula je.

Za to, poručuje, ne treba odgovarati samo Žinić.

- Minimalno što bi on trebao učiniti je dati ostavku, a vrijeme je i da se Plenković zapita o odgovornosti svih onih drugih koji su za ovo znali ili su trebali znati. Mislim da Žinića, u najgorem slučaju, neće staviti kao kandidata za župana, a prava odgovornost bi, između ostalog, bila da plati najamninu za sve godine koje u toj kući živi i da svi oni koji ga drže u toj kući bez valjanog ugovora podnesu ostavke. No, kako imamo Vladu kojoj nije stalo do demokratskih standarda ne očekujem ništa - poručila je Benčić zaključivši da bi HDZ, kada bi čistio u svojim redovima kako tvrdi premijer, morao uzeti desetogodišnju pauzu za jednu veliku generalku.

- Jedino čišćenje koje vidimo je pranje ruku premijera Plenkovića od svakog od njih - istaknula je.