Obavijesti

News

Komentari 0
LITERARNI LAUREATI

Žiri književne nagrade Fric odabrao je TOP 13 naslova!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Žiri književne nagrade Fric odabrao je TOP 13 naslova!

Za nagradu Fric konkuriraju knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj. Jedan autor/ica osvojit će nagradu...

Žiri Književne nagrade Fric, predvođen predsjednicom, teatraloginjom Natašom Govedić, a u kojem su još bili molekularna biologinja Dragomira Majhen, povjesničarka umjetnosti Petra Vugrinec, kritičar i teoretičar književnosti Tomislav Brlek, teolog Dalibor Milas i povjesničar Hrvoje Klasić, odabrao je 13 proznih naslova koji konkuriraju za to prestižno priznanje, nazvano nadimkom Miroslava Krleže. Ovo su djela koja su ušla u širi izbor za nagradu Fric:
 
Antolić, Sandra: Hrvatska Mati (Vuković & Runjić)
Agić, Jasmin: Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana (Buybook)
Andrijašević, Marija: Liga ribara (Oceanmore)
Aras, Staša: Suhozid (Hena Com)
Bašić, Adisa: Knjiga o Almiru (Buybook)
Drakulić, Slavenka: O čemu ne govorimo (Fraktura)
Ferić, Zoran: Spiderman (VBZ)
Glamuzina, Goran: Tihe kuće (Ljevak)
Knežević, Olja: Strada fortunata (Hena Com)
Lovrenović, Ivan: Dva vijeka, jedan vijek (Fraktura)
Međurečan, Robert: Tako neka bude (Sandorf)
Prtenjača, Ivica: Odeon (VBZ)
Tomaš, Lora: Papir tvoje kože (Hena Com)

Za nagradu su konkurirale knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj. Jedan autor/ica osvojit će nagradu koja donosi mobilnu skulpturu i 10 tisuća eura (neto).

DODIJELJEN FRIC Kristian Novak je dobitnik nagrade Fric za novi roman "Slučaj vlastite pogibelji"!
Kristian Novak je dobitnik nagrade Fric za novi roman "Slučaj vlastite pogibelji"!

Na manifestaciji Sa(n)jam knjige u Puli javnosti će biti predočeni rezultati glasanja za uži izbor, a potom će se odabrati pobjednica ili pobjednik. Do sada su dobitnici nagrade Fric bili, redom: za sezonu 2016/17 Damir Karakaš za roman „Sjećanje šume“, 2017/18 Jurica Pavičić za roman „Crvena voda“, 2018/19 Darko Cvijetić za roman „Schindlerov lift“, 2019/20 Marko Gregur za roman „Vošicki“, 2020/21 Damir Uzunović za roman „Ja sam“, 2021/22 Miljenko Jergović za zbirku priča “Trojica za Kartal“ i Ivana Šojat 2022/23 za roman "Sama" te Kristian Novak 2023/24 za "Slučaj vlastite pogibelji". Književnu nagradu Fric utemeljili su 24sata i tjednik Express, a dodijelit će se i devetu godinu zaredom pod pokroviteljstvom Barcaffea, sredinom prosinca u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'
KAOS USRED ZAGREBA

VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'

Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025