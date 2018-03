Živa ikona suvremenog doba Grace Jones dolazi na Exit!

Ova nesvakidašnja ličnost nam dolazi iz najviše i posljednje klase "vanzemaljaca", od koji su mnogi na Zemlji ostavili neizbrisiv trag i nažalost otišli - Bowie, Prince i Michael Jackson, mijenjali su svijet s njom. Na glavnoj pozornici festivala pokazat će da je još prije Madonne, Lady Gage i Rihanne, kojima je bila najveći uzor, prva uvela avangardnu umjetnost i visoku modu u svjetske glazbene tokove. Nenadmašni "Vogue" proglasio ju je "ultimativnom modnom muzom", a glazbeni autoritet "Rolling Stone" za "neodoljivu umjetnicu, modnu ikonu i simbol". Nakon premijere na filmskom festivalu u Torontu, dugo snimani dokumentarni film o životu fascinantne art-rock aristokratkinje, "Grace Jones: Bloodlight & Bami", imat će i svoju kino premijeru ovog proljeća, upravo prije njene turneje s kojom dolazi na tvrđavu!

Jamajčanka iz visokog društva, karijeru počinje kao supermodel u Parizu i New Yorku, radeći okružena modnim kolosima kao što su Yves St. Laurent, Karl Lagerfeld, Kenzo Takada i Giorgio Armani, a osobno Issey Miyake je uzima za vodeći model na povijesnoj reviji u Tokiju 1976. godine. Njeno lice krasi naslovnice magazina "Vogue" i "Elle", a fotografiraju je osobno Helmunt Newton i Guy Bourdin! Grace se ubrzo našla u zavodljivom vrtlogu najglamuroznije diskoteke svih vremena, njujorškog Studija 54, gdje su njeni najveći fanovi tamošnja zvjezdana klijentela, prije svih dvojica velikih umjetnika 20. stoljeća, Andy Warhol i Keith Haring te brojni glumci i disko magnati, zauvijek očarani njenom, gotovo božanskom pojavom. Ipak, nju kao živo umjetničko djelo stvarao je njen suputnik i čuveni francuski umjetnik Jean Paul Goude, koji je njenu divlju i nezadrživu energiju, urođenu androginost i nadljudskost pretvorio u neiscrpni niz nezaboravnih scenskih i televizijskih nastupa ("One Man Show", 1982) te fotografija koje će još stoljećima krasiti galerije, muzeje i udžbenike povijesti umjetnosti. Među njima je i, kako je mediji nazivaju, „jedna od najpoznatijih fotografija u povijesti pop kulture“, naslovna strana kompilacijskog albuma „Island Life“, ali i čitava plejada drugih, ručno manipuliranih fotografija u vrijeme kada je "photoshop" označavao zanatsku radnju na uglu, a ne svemoćni softver. Rijetko poznato je i da je upravo zbog ljubavi s Goudom, odbila glavnu ulogu u kultnom filmu Ridleya Scotta - "Blade Runner"!

Spoj glamura i nezadržive sile skovan je u riječi "glamazonka" koja najbolje opisuje nepatvorena autentičnost i snagu dostojnu ratnice koju Grace igra uz Schwarzeneggera u filmskoj sagi o Conanu ili pak fatalne Bond žene koja može savladati i jednog agenta 007. Nevjerojatna Grace svoju mentalnu i fizičku spremnost i danas s lakoćom prikazuje na najvećim svjetskim festivalima i pozornicama, u scenski raskošnim nastupima koji izazivaju nepodijeljeno divljenje kod publike. Nakon njenog nastupa na prošlogodišnjem Wilderness festivalu u Velikoj Britaniji, ugledne novine Telegraph savršeno su sumirale neiscrpnu energiju kozmičke Grace, sa zapažanjem da s lakoćom vrti hulahop punih 20 minuta bez prestanka, dok istovremeno pjeva i publici predstavlja svoj vrhunski bend!

Samo izuzetni umjetnici se neprestano transformiraju i fasciniraju, a Grace Jones je tu pravi ekspert! Karijeru počinje rušeći dotadašnje stereotipe o tome kako bi manekenka trebala izgledati, ali ubrzo otkriva svoju pravu ljubav - glazbu. Već 1977. izdaje prvi od deset studijskih albuma, uz kultni disko hit „I Need A Man“ te fantastičnu obradu „La Vie En Rose“ čuvene Edith Piaf! Nakon disko ere, njeno jamajčansko srce pronalazi se u suradnji s čuvenim reggae tandemom Sly & Robbie, koji kreiraju ultimativni hit „Pull Up to the Bumper“ s kojim provodi čak sedam tjedana pri vrhu Billboard top liste. Ubrzo slijedi i famozni "Libertango" Astora Piazolle čiju čuvenu temu obrađuje u velikom hitu "I've Seen That Face Before".

Ovu laskavu titulu obično dijele muškarcima, ali za Grace Jones se može reći da je istinska „renesansna žena“, koja je svojom svestranošću utjecala na suvremenu kulturu, ali i cjelokupno društvo, prije svega kao vizija samostalne i uspješne tamnopute žene. Dodatni efekt na društvo imala je i njena strastvena veza s čuvenim nordijskim ljepotanom i akcijskim glumcem Dolphom Lundgrenom, koju su smatrali pravom paradom nadljudske ljepote zbog zapanjujućih fotografija u Playboyu iz objektiva velikog Helmuta Newtona! Veza sa Šveđaninom, koji je zahvaljujući njoj od izuzetno obrazovanog momka iz njenog osiguranja stigao do statusa holivudske zvijezde, Grace je završila u svom stilu, upadajući u njegovu hotelsku sobu i mašući pištoljem, i to na čovjeka kojeg se u tom trenutno pola svijeta plašilo zbog uloge Ivana Drage iz serijala o Rockyju! Njena zapovjednička pojava srušila je zidove do tada ograničenog pojma ženstvenosti, rase, ali i rodnih stereotipa koje bi rušila kroz svoju androginost i tako istovremeno jačala cijelu LGBTQ zajednicu čija je ikona i dan danas.

Kako bi svjetska glazbena scena, ali i suvremena umjetnost generalno izgledali bez njenog utjecaja, gotovo je nezamislivo, jer su nebrojeni umjetnici upravo Grace navodili ili kao uzor, ili kao inspiraciju. Mediji su pisali o pokušajima Lady Gage da ostvari suradnju s Grace Jones, koja je to odbila uz jasnu poruku: "Mlade pop zvijezde izigravaju pionire bez da stvarno nešto riskiraju". Bilo da su u pitanju glazbene ili modne transformacije, provokacije ili upečatljivi nastupi, jedna stvar je sigurna – Grace je to prva uradila i ovogodišnji EXIT bit će životna prilika da se ova, prava povijesna ličnost i suvremena ikona doživi u svom punom sjaju na našoj najvećoj koncertnoj pozornici.

EXIT festival bit će održan od 12. do 15. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstavit će neke od najtraženijih svjetskih zvijezda kao što su Migos, David Guetta, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Jax Jones, Ofenbach, Mahmut Orhan, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Ofenbach, Slapshot, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Asphyx, Bombers i mnogi drugi. Ulaznice po promotivnoj cijeni sa 60% popusta od finalne, za 445 kn na prodajnim mjestima Ticketshop.hr i Entrio.hr, a na stranici službene turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji uz ulaznice, sadrže i opcije za smještaj i prijevoz do EXIT festivala.

