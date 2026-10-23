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Na gradilištu lječilišta

Živa iznad dopuštenih granica u Sisku: Sumnjaju na teško djelo, ali nastupila je zastara

Piše HINA,
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Živa iznad dopuštenih granica u Sisku: Sumnjaju na teško djelo, ali nastupila je zastara
Sisak: Još uvijek traj eočevid na mjestu pronalaska otpada | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Na gradilištu u Sisku otkrivena je opasna koncentracija žive, a iako su sumnje na teško kazneno djelo prisutne, postupak je obustavljen zbog zastare.

Na gradilištu budućeg jodnog lječilišta Terme Jodno u Sisku analizom uzoraka tla utvrđena je nedopuštena koncentracija žive, a Općinsko državno odvjetništvo u Sisku priopćilo je u petak da sumnja na teško kazneno djelo protiv okoliša, no zbog zastare postupanje više nije zakonski moguće.

Radovi na projektu lječilišta prekinuti su nakon što je tijekom pripremnih radova u tlu otkriveno odlagalište otpada. Analiza uzoraka potvrdila je prisutnost žive iznad dopuštene koncentracije.

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Općinsko državno odvjetništvo (ODO) navodi da, na temelju prikupljenih relevantnih podataka i dokaza, proizlazi da je otpad odložen tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Zbog nastupa zastare kaznenog progona za teško kazneno djelo protiv okoliša (onečišćenje okoliša) ODO Sisak zaključio je da ne postoje zakonske pretpostavke za daljnje postupanje u ovom predmetu.

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