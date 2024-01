Žive u hladnom podrumu bez vode: 'Nadamo se nekom čudu, a bez svoje Marice bih umro...'

Bez svoje žene bih umro. Ovisan sam o njezinoj pomoći. Hvala Bogu da je ona boljeg zdravlja od mene. Noga mi trune od stopala prema gore i imam otvorene rane, a sad se to proširilo i na drugu nogu. Mogu napraviti nekoliko koraka sa štakama, ali ne dovoljno da izađem iz prostorije, priča nam Stjepan Denžić, 74-godišnjak koji živi u mjestu Garić, udaljenom desetak kilometara od Križevaca.

On i supruga Marica (69) ovisni su o tuđoj pomoći. Do njihove kuće vodi tek dio makadamske ceste po kojoj se tijekom lošeg vremena može doći samo s terenskim vozilom. Stjepan i Marica žive u jednoj od dvije podrumske prostorije od 15-ak kvadrata neožbukane betonske klijeti koja ima samo struju. Do prostorije koja im je kuhinja, spavaća soba i dnevni boravak došli smo iz prve sobe u kojoj je 15-ak kanistara punih vode. Supruga Marica svakodnevno i po nekoliko puta ide do susjeda kako bi donijela vodu koju skromno koriste i štede. Stjepan je bivši branitelj. U veteranskoj populaciji poznat je pod nadimkom Starac. Kaže da su ga tako prozvali suborci kad se 9. rujna 1991. godine prijavio za obranu Hrvatske. Došao je na ratište s pune 42 godine, a oko njega su jedinicu sačinjavala uglavnom djeca.

- Zbog razlike u godinama suborci su me prozvali Starac i ostao je nadimak koji s ponosom nosim. Godinu dana kasnije sam završio u bolnici iako sam želio ostati na ratištu - priča Starac dok sjedi na svom krevetu uz hladan, goli i neožbukani zid koji nema fasadu s vanjske strane.

U hladnoj i vlažnoj prostoriji imaju dva kreveta i stol. Prepun je lijekova. Tu su i par stolaca te peć na drva koja se neprekidno loži. Uz pripremu hrane, na peći griju vodu s kojom se peru u lavoru.

Stjepan ima 350 eura mirovine, a Marica svega 206 eura. To im je, kako kažu, dostatno da nekako prežive. Susjedi koji dolaze u svoje klijeti donesu im hranu i namirnice za život. Sve im je teže, sjetno priznaju. Stjepanu su ponudili smještaj u domu, ali ne i Marici, a on bez nje nakon 52 godine zajedničkog života ne želi. Otišli bi u neku garsonijeru, ali to bi bilo čudo, kažu. Zato što žele urediti svoj podrum, uvesti sanitarni čvor i cisternu za vodu. Trebali bi im i fasada, knauf, izolacija... Nadaju se nekom rješenju, čudu... Ljude mole da im pomognu u hrani i kućnim potrepštinama. Može ih se dobiti na broj 099 525 1895.