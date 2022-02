Apsolutno da, poručuje SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić na pitanje treba li drugačije regulirati, smanjiti ili čak ukinuti sve povlastice na koje saborski zastupnici, uz iznimno visoke plaće, imaju pravo, a kao što su službeni stanovi, subvencioniranje najamnina unajmljenih stanova, režija, mjesečni paušali, naknade za odvojeni život, za koju ispada da se dobiva bez obzira imaju li oni supružnike i djecu...

Hajdaš Dončić podsjeća da se za vrijeme SDP-a plaća saborskim zastupnicima smanjivala dva puta, a što se tiče svih ovih prava, one su, kaže, takve kakve jesu, ali su - po zakonu.

- Ovo je sve naslijeđeno i vjerojatno 96, 97 posto zastupnika, koji ne žive u Zagrebu, odnosno žive 50 kilometara od Zagreba, čak i po defaultu koristi ta prava. Da je to dobro, nije. Da to treba izmijeniti, treba - rekao je dodavši kako će SDP predložiti da se sve to regulira kroz osobni dohodak saborskog zastupnika pa da si on onda kroz to refundira troškove.

- Što znači da može ostati dio zastupničkih paušala, koji se koristi za rad na terenu, ali ova druga prava treba regulirati kroz čistu plaću saborskih zastupnika. Pa ako on želi neka si unajmi stan od 400 ili 30 kvadrata, to treba pustiti njima. Ali to nije od jučer, to je tako vjerojatno otkako je Sabor konstituiran. Država treba regulirati sve te troškove kroz jednu nadnicu ili plaću - kaže.

Nije isto ako je zastupnik iz Zagreba ili okolice, dodaje, ili ako ima rad na terenu obzirom da je Hrvatska podijeljena u izborne jedinice.

- Ti neki troškovi se moraju refundirati. Živimo u demokraciji, a demokracija nije jeftina, to nešto košta. Ali trenutno ja još nisam vidio bolji sustav od ovog liberalne demokracije. I taj sustav košta - ponavlja.

Na pitanje misli li da to treba regulirati iz postojeće plaće zastupnika ili da se na plaću dodaju dodaci, Hajdaš Dončić poručuje da treba napraviti izračun.

- Po meni ne mogu biti iste plaće zastupnicima koji su iz Zagreba i okolice i onima koji putuju 300-400 kilometara - kaže i naglašava kako bi se na taj način puno toga promijenilo.

- Jer bi vi iz svog dohotka sami odlučivali na koji bi ga način trošili i time bi se sve ove priče o privilegijama, koje su smiješne, jednostavno otklonile. Inače će se stalno u budućnosti otvarati, a inače se uvijek otvara u vrijeme recesije. Treba, dakako, to propitkivati, ali kad su svi sretni onda o tome nitko ne priča i zato to treba regulirati jednom za svagda - kaže.

Svoj stav o šefu stranke Peđi Grbinu, koji je naknadu za odvojeni život primao sve do nedavno, iako sa suprugom i djetetom živi, nije htio izraziti.

- On vam je sve objasnio. Ja nisam politički analitičar, ja sam političar - rekao je dodavši kako SDP-u to čini percepcijsku štetu, ali ponavlja kako je sve po zakonu.

- Život nije crno-bijeli nego sivi i nije isti slučaj Grbina i Frke Petešića - poručio je.

SDP-ova Sanja Radolović, koja dolazi iz Pule, zbog čega koristi službeni stan u Zagrebu te naknadu za odvojeni život, objasnila je da zastupnici ne moraju podnositi zahtjev za primanje te naknade nego da ona ide automatski onima koji žive 50 kilometara od Zagreba.

- Kad dođete u Sabor kao novi zastupnik, nitko vam ništa ni ne kaže. Ja koristim državni stan od 35 kvadrata i rečeno nam je da možemo ili uzeti 2500 kuna mjesečno ili koristiti državne stanove. Ja tu nisam mogla birati. Moj stan na uplatnici košta 790 kuna mjesečno i čak sam prva dva mjeseca sama platila dok me nisu iz Sabora zvali da to oni plaćaju i da mi to ne smijemo sami - kaže Radolović i dodaje da bi zastupnici državne stanove, čije su cijene ispod tržišne cijene, trebali plaćati sami obzirom na plaće koje imaju.

- Imamo pravo i na refundaciju do 500 kuna mjesečno režijskih troškova, što, također, smatram da nije potrebno jer to zaista nije veliki trošak koji si mi kao zastupnici ne možemo priuštiti. S obzirom na sve ovo što je izašlo oko Frke Petešića, mislim da su u nepravedan položaj stavljeni neki zastupnici, koji zaista ne žive u nikakvim elitnim stanovima. Moj stan nema ni spavaću sobu nego fotelju na razvlačenje - istaknula je naglasivši kako je zapravo poreznim obveznicima uštedjela novac jer nije uzela 2500 kuna za unajmljeni stan.

- Taj stančić mi je dovoljan jer moje malodobno dijete živi i ide u školu i Istarskoj županiji i nije bilo potrebe za ničim većim. Dobivam naknadu za odvojeni život, to nisam tražila, i osobno ne bih imala ništa protiv da se ukine - kaže.

No, valja napomenuti, da se svaki zastupnik naknade može sam odreći.