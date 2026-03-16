Život na otoku ništa ne podrazumijeva, on traži improvizaciju i spretnost, neko posebno umijeće preživljavanja. Jer ljepota s razglednice dolazi s cijenom i ograničenjima koje stanovnici s kopna ne mogu razumjeti
KOMENTIRA: TINA JOKIĆ
Život na otoku ništa ne podrazumijeva, osim dobre improvizacije i spretnosti
Svatko tko živi na otoku mora imati usađen onaj važni otočki mentalitet - sposobnost snalaženja. Jer život na hrvatskim otocima s jedne strane može biti raj, a s druge nosi brojne izazove. Stvarnost je još zahtjevnija u mjesecima izvan turističke sezone, kad su brodske linije najslabija karika jer ih ima značajno manje. Za stanovnike otoka, pogotovo onih pučinskih, to znači da se moraju dobro organizirati, no unatoč isplaniranom, odlazak liječniku, na posao ili u školu, ponekad ovisi samo o vremenskoj prognozi. Zato otočni život itekako traži strpljenje i stalno prilagođavanje.
