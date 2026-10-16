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EKSLUZIVNO U EXPRESSU

Životni intervju veterana HDZ-a. Vladimir Šeks: Zabranio bih ZDS

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Životni intervju veterana HDZ-a. Vladimir Šeks: Zabranio bih ZDS
Foto: EXPRESS
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Vladimir Šeks (83) u intervjuu za Express objašnjava zašto misli da će Andrej Plenković po četvrti put postati hrvatski premijer. Osvrnuo se i na ustaški pozdrav. Cijeli intervju čitajte u Expressu koji je u prodaji od petka

Vladimir Šeks (83), nekadašnji predsjednik Sabora i godinama vjerojatno najmoćnija politička figura u HDZ-u, u velikom ekskluzivnom intervjuu za Express objašnjava zašto misli da će Andrej Plenković po četvrti put postati hrvatski premijer te zašto će SDP i Možemo! biti “šampioni oporbe”. Šeks bi zabranio ustaški pozdrav “Za dom spremni”, a da je danas predsjednik Sabora, održao bi povijesnu lekciju zastupnicima. 

Express: Smatrate li da pozdrav “Za dom spremni” treba zabraniti?

Da. Kad bih bio predsjednik Sabora i kad bi netko, poput Mira Bulja, uzviknuo taj pozdrav, reagirao bih.

Express: I zastupnik Domovinskog pokreta uzvikivao je “Za dom spremni”.

Prekinuo bih ga i održao mu povijesno predavanje.

Više čitajte u novom broju Expressa koji je od petka na kioscima. 

U novom broju Expressa Tomislav Klauški piše: “Možemo! i Most u anketama bilježe konstantni rast popularnosti jer udaraju po HDZ-u gorljivije, uvjerljivije, čak i emotivnije nego što to čini lider oporbe - SDP. Ali što Most više raste, raste i opasnost da opet budu HDZ-u prvi zdesna”. Zašto je Šincek računao na “glas” čim Plenković sastavi Vladu? Slučaj Navi Pillay ponovno je otvorio pitanje kriterija za Nobelovu nagradu, ali i podsjetio na kontroverzne biografije njezinih laureata - od Kissingera i Obame do Aung San Suu Kyi, Abiya Ahmeda i Knuta Hamsuna, koji je svoju Nobelovu medalju darovao Goebbelsu. Riječka priča o velikom Gustavu Klimtu prije slave ili mladost koja je prethodila geniju. Što nam kažu imovinske kartice? Deset dužnosnika, 15 luksuznih satova i gotovo 150.000 eura na njihovim rukama. Neke su kupili sami, a neke su dobili na poklon. Emir Imamović Pirke piše: “Država gazi prst po prst na ruci koja je uvijek hrani”.

Foto: EXPRESS

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