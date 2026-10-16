Životni intervju veterana HDZ-a. Vladimir Šeks: Zabranio bih ZDS

Vladimir Šeks (83), nekadašnji predsjednik Sabora i godinama vjerojatno najmoćnija politička figura u HDZ-u, u velikom ekskluzivnom intervjuu za Express objašnjava zašto misli da će Andrej Plenković po četvrti put postati hrvatski premijer te zašto će SDP i Možemo! biti “šampioni oporbe”. Šeks bi zabranio ustaški pozdrav “Za dom spremni”, a da je danas predsjednik Sabora, održao bi povijesnu lekciju zastupnicima.

Express: Smatrate li da pozdrav “Za dom spremni” treba zabraniti?

Da. Kad bih bio predsjednik Sabora i kad bi netko, poput Mira Bulja, uzviknuo taj pozdrav, reagirao bih.

Express: I zastupnik Domovinskog pokreta uzvikivao je “Za dom spremni”.

Prekinuo bih ga i održao mu povijesno predavanje.

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